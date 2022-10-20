Про це для 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що Китай зараз у найвигіднішій для себе позиції.
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"Поки немає чітких доказів, то завжди можна казати, що вони нічого не знають і не бачили. Це постмодернізм і Росія відкрила скриньку Пандори, зробивши свободу брехні ключовим інструментом зовнішньої політики. Інші держави користуються цим", – сказав Саакян.
Залежатиме від дій Путіна
Політолог пояснив, що Китай демонструє наступне – він не готовий ставати на бік Росії і ставати в один ряд з Росією. Як наголосив Саакян, Пекін відмежовуються не тільки від визнання цієї реальності, але й від визнання своєї конкретної ролі в цій реальності.
Китай хоче виграти час, щоб максимально не займати жодної позиції й бути над ситуацією. Певний час це вдаватиметься робити, але все залежатиме від того, наскільки далеко заходитиме Путін і як довго триватиме війна, – вважає політолог.
Він зазначив, що у певний момент і Китаю, й Індії доведеться зайняти позиції. Китай, звісно, готовий підставляти Росії економічне плече до певної міри технологічне, але він не готовий розділяти з Росією її військову авантюру.
"Китай та Індія працюють з Росією не від любові, а від того, що це вигідно. Вони користуються агонією путінського режиму і за знижкою отримують те, що їм необхідно", – додав Саакян.
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Скандальна заява Китаю: коротко
- Росіяни атакують іранськими дронами та вбивають цивільних. Зокрема, лише 17 жовтня від рук загарбників у Києві загинули 5 людей.
- Проте у Китаї заявили, що нічого не знають про атаку іранськими дронами.
- Речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко вважає, що посол Китаю в Україні не міг не інформувати про злочини росіян. Крім цього, посольство України в Пекіні надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини окупантів.