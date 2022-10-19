Так, речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь на брифінгу цинічно заявив, що нібито не володіє інформацією щодо російської атаки дронів по Україні. Про це інформує 24 канал.

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"Усі зацікавлені сторони повинні проявити спокій та стриманість"

Також Веньбінь зазначив, що позиція Китаю щодо українського питання є чіткою та послідовною. Та додав, що для деескалації варто зберігати спокій.

За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні,

– сказав речник МЗС Китаю.

Зверніть увагу! 16 жовтня МЗС Китаю закликало своїх громадян негайно виїхати з України. Причиною назвали безпекову ситуацію у нашій державі.

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Наслідки атаки іранських дронами-камікадзе

Вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ 28 іранськими дронами-камікадзе. 23 безпілотники нашим воїнам вдалося збити. Один з них приземлили зі стрілецької зброї патрульні поліцейські.

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці. Під завалами опинилися люди.

На жаль, 5 мешканців загинули. Серед них і подружжя, яке чекало на дитину. Вікторія працювала сомельє у відомій мережі Goodwine. Тіло дівчини знайшли в обіймах з чоловіком та їхнім котиком.

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