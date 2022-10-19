Так, спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на брифинге цинично заявил, что якобы не владеет информацией о российской атаке дронов по Украине. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Украинские защитники приземлили в Херсонской области ударный вертолет россиян Ка-52

"Все заинтересованные стороны должны проявить покой и сдержанность"

Также Вэньбинь отметил, что позиция Китая относительно украинского вопроса четкая и последовательная. Но добавил, что для деэскалации следует сохранять спокойствие.

В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине.

– сказал спикер МИД Китая.

Обратите внимание! 16 октября МИД Китая призвал своих граждан немедленно уехать из Украины. Причиной назвали ситуацию в нашей стране.

Важно Россияне могут бить по Херсону, – Ким предположил цинические действия оккупантов

Последствия атаки иранских дронами-камикадзе

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев 28 иранскими дронами-камикадзе. 23 беспилотника нашим воинам удалось сбить. Один из них приземлили из стрелкового оружия патрульные полицейские.

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Под завалами оказались люди.

К сожалению, 5 человек погибли. Среди них и супруги, которые ждали ребенка. Виктория работала сомелье в известной сети Goodwine. Тело девушки нашли в обнимку с мужем и их котом.

Стоит увидеть – Россияне массированно атаковали Киев дронами-камикадзе: смотрите видео