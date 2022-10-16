На сайте МИД Китая этого сообщения нет. Однако о призыве министерства пишут государственные СМИ Китая.

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Китай призывает граждан покинуть Украину

В сообщении СМИ говорится, что посольство Китая в Украине поможет в эвакуации своих граждан с территории Украины, если поступят такие обращения.

В связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью в Украине, Министерство иностранных дел Китая и Посольство Китая в Украине призывают граждан Китая в стране усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации нуждающихся,

– говорится в сообщении.

Тех, кто находится в Украине, просят в ближайшее время связаться с посольством и сообщить о способе эвакуации.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Позиция официального Пекина относительно войны в Украине довольно неоднозначна – Китай не заявлял о прямой поддержке Украины или России. На голосованиях в ООН по тем или иным вопросам, связанным с нашим государством, Китай воздерживается. Пекин, комментируя войну, не раз говорил о необходимости мирного урегулирования и переговоров.

Кроме того, вопросу позиции Китая подыгрывали связи Москвы и Пекина и встреча Путина и Си Цзиньпина в преддверии полномасштабного вторжения. Тогда СМИ сообщали, что лидер Китая просил российского диктатора не начинать вторжение во время зимних Олимпийских игр, которые проходили в Китае. Официальный Пекин опроверг эту информацию.

Однако и США неоднократно предупреждали Китай, что поддержка России и сотрудничество со страно-агрессором будет иметь серьезные последствия для Пекина. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Поднебесной Ваном И подчеркнул последствия, если Китай будет помогать Кремлю во вторжении в суверенное государство.

Правда, после массированных ракетных обстрелов 10 октября МИД Китая раскритиковал действия России, отметив, что каждая страна заслуживает уважения ее суверенитета и территориальной целостности. Несмотря на то, что тамошнее внешнеполитическое ведомство продолжает настаивать на мирном урегулировании.

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