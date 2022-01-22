Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Важно Украина требует публичного опровержения заявления о "потерянном Крыму" от Германии

Агентство пишет, что лидер КНР оказывает влияние на "график" главы Кремля. И Си Цзиньпин не хочет, чтобы Путин "затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

Си Цзиньпин имеет свои мотивы

Как пишет издание, Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады. К тому же Си Цзиньпин хочет закрепить статус престижа дома, чтобы получить поддержку для своего третьего срока.

Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине,

– отмечает Bloomberg.

Ведь вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

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