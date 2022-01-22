Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу.

Что этому предшествовало Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

МИД требует комментариев от правительства Германии

Олег Николенко заявил, что заявления о "потерянном Крыму" и "важности возобновления диалога с Россией" недопустимы, поскольку Россия оккупировала Крым и часть Донбасса и стягивает войска под Украинские границы. Поэтому украинский МИД требует разъяснений слов вице-адмирала Шенмаха, поскольку Германия является частью Крымской платформы, для которой деоккупация Крыма является ключевой целью.

Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы,

– заявил Николенко.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что Россия совершает преступления не только на территории нашего государства, но и на территории Германии и вмешивается в ее внутренние дела. Поэтому попытки вице-адмирала Шенбаха "понять" главу Кремля Владимира Путина нарушают все возможные границы.

Министерство иностранных дел Украины требует от немецкого правительства публичного опровержения слов командующего ВМС о якобы "потерянном Крыму".

Николенко подчеркнул, что слова Шенбаха подвергают сомнению территориальную целостность нашей страны и подрывают усилия, прилагаемые для деэскалации на фоне угрозы российского вторжения.

Скандальное заявление главы ВМС Германии: главное

Во время конференции в Индийском институте безопасности глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах отметился рядом скандальных заявлений в отношении Украины.

В частности, по словам Шенбаха Крым якобы "утрачен для Украины" и наше государство его не вернет.

Также вице-адмирал Шенбах убежден, что Украина и Грузия не могут стать членами НАТО, потому что "не суверенные государства". Под чем командующий немецкими ВМС имел в виду оккупированные Россией территории, на которых провозгласили псевдореспублики.

Россию Шенбах назвал "важной" и "древней страной".

К теме предлагаем выпуск "WTF" о том, кто является союзником Украины: смотрите видео