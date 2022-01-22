Крим неодмінно повернеться до складу України. На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу.

Що цьому передувало Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

МЗС вимагає коментарів від уряду Німеччини

Олег Ніколенко заявив, що заяви про "втрачений Крим" і "важливість відновлення діалогу з Росією" є неприпустимими, оскільки Росія окупувала Крим та частину Донбасі і стягує війська під Українські кордони. Саме тому українське МЗС вимагає роз'яснень слів віцеадмірала Шенбаха, позаяк Німеччина є частиною Кримської платформи, для якої деокупація Криму є ключовою метою.

Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС України наголосив, що Росія вчиняє злочини не лише на території нашої держави, але й на території Німеччини та втручається в її внутрішні справи. Тому спроби віцеадмірала Шенбаха "зрозуміти" очільника Кремля Володимира Путіна порушує всі можливі межі.

Міністерство закордонних справ України вимагає від німецького уряду публічного спростування слів командувача ВМС про буцімто "втрачений Крим".

Ніколенко наголосив, що слова Шенбаха ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої країни та підривають зусилля, які докладають для деескалації на фоні загрози російського вторгнення.

Скандальна заява глави ВМС Німеччини: головне

Під час конференції в Індійському безпековому інституті глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах відзначився низкою скандальних заяв щодо України.

Зокрема за словами Шенбаха Крим нібито є "втраченим для України" й наша держава його не поверне.

Також віцеадмірал Шенбах переконаний, що Україна та Грузія не можуть стати членами НАТО, бо "не є суверенними державами". Під чим командувач німецькими ВМС мав на увазі окуповані Росією території, на яких проголосили псевдореспубліки.

Росію Шенбах назвав "важливою" та "давньою країною".

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