На сайті МЗС Китаю цього повідомлення немає. Однак про заклик міністерства пишуть державні ЗМІ Китаю.

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Китай закликає громадян покинути Україну

У повідомленні ЗМІ йдеться, що посольство Китаю в Україні допоможе в організації евакуації своїх громадян з території України, якщо надійдуть такі звернення.

У зв’язку з нинішньою похмурою ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та Посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю в країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації потребуючих,

– йдеться у повідомленні.

Тих, хто перебуває в Україні, просять найближчим часом сконтактувати з посольством та повідомити про спосіб евакуації.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Позиція офіційного Пекіна щодо війни в Україні є доволі неоднозначною – Китай не заявляв про пряму підтримку України чи Росії. На голосуваннях в ООН щодо тих чи інших питань, пов'язаних з нашою державою, Китай утримується. Пекін, коментуючи війну, неодноразово говорив про необхідність мирного врегулювання та переговорів.

Крім того, питання позиції Китаю підігравали зв'язки Москви та Пекіна й зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді ЗМІ повідомляли, що лідер Китаю просив російського диктатора не починати вторгнення під час Зимових Олімпійських ігор, які проходили в Китаї. Офіційний Пекін заперечив цю інформацію.

Однак і США неодноразово попереджали Китай, що підтримка Росії та співпраця з країно-агресоркою матиме серйозні наслідки для Пекіна. Зокрема держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Піднебесної Ваном Ї наголосив про наслідки, якщо Китай буде допомагати Кремлю у вторгненні в суверенну державу.

Щоправда, після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня МЗС Китаю розкритикувало дії Росії, наголосивши, що кожна країна заслуговує на повагу її суверенітету та територіальної цілісності. Попри те, тамтешнє зовнішньополітичне відомство продовжує наполягати на мирному врегулювання.

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