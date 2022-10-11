Моторошний ракетний удар, якого ворог завдав по усій території України 10 жовтня, сколихнув навіть Китай. Країна офіційно не засуджувала дії Кремля.

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Масовані ракетні удари стурбували Китай

Позицію країни озвучила речниця міністерства закордонних справ Китаю. Мао Нін під час конференції зазначила, що держава звернула увагу на вибухи, які 10 жовтня пролунали в Україні. Тож офіційний Китай висловив надію, що вдасться знизити ескалацію.

Усі країни заслуговують на повагу їх суверенітету і територіальної цілісності,

– підкреслила представниця МЗС Китаю.

Вона також додала, що наразі необхідно підтримувати всі прагнення, які дозволять врегулювати ситуацію мирним шляхом. Тож вона висловила надію на подальші переговори.

Журналісти The New York Times зробили певну заувагу. Вони зазначили, що відповідна заява Китаю кардинально відрізняється від попередніх. Раніше країна дорікала як Росії, так і Україні. Цього ж разу вона чітко наголосила на тому, хто є винуватцем війни на території нашої держави.

Публічної критики в бік Росії раніше не звучало

Зауважимо, що Китай і раніше закликав до мирного урегулювання ситуації в Україні. Тоді у Пекіні підкреслили, що позиція держави, пов'язана з війною, розв'язаною Росією, "послідовна та зрозуміла". Ба більше, публічні виступи завжди натякали на те, що країна стоїть на боці нашої держави. Водночас за весь цей час публічних закидів у бік країни-агресорки не було.

Неоднозначною була поведінка Китаю й щодо можливого виключення Росії з ООН. Тоді представники держави заступилися за країну-агресорку та зазначили, що її не мають права позбавляти "важливої ролі" в організації.

Незмінним залишилося також те, що Китай не називає війну в Україні війною. Для цього представники держави використовують слово "конфлікт". З його допомогою Пекін намагається не зіпсувати дипломатичні відносини з Москвою.

Китай засудив 84 випущені крилаті ракети

Нагадаємо, що 10 жовтня в Україні пролунала одна з найдовших повітряних тривог. Упродовж 5 годин не стихали сирени, а разом із ними – ракетні удари.

Загалом зафіксували 84 ракети, якими атакували нашу державу. На щастя, 43 з них ще у повітрі вдалося збити силам ППО. Решта снарядів ворога влучили в об'єкти критичної, а також цивільної інфраструктури 20 населених пунктів.

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