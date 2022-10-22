Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин пошел на третий срок правления.

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Биполярный мир

Жданов отметил, что сейчас идет смена мироустройства. Соответственно это влечет за собой перераспределение сфер влияния. Си Цзиньпин на съезде Коммунистической партии Китая был избран лидером страны на третий срок, что означает, что теперь он будет неизменным до смерти.

На съезде в своей речи он сказал о биполярном мире. То есть он надеется, что США и Китай станут основными гегемонами в этом мире. США будут возглавлять коллективный Запад, Китай – коллективную Азию или какую-либо другую группу стран,

– заметил военный эксперт.

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Место России в таком мире

Он продолжил, что в таком случае обеим сторонам и Китаю, и США выгодно, чтобы Россия вообще не была международным игроком. Чтобы Россия была страной, можно сказать "средний мир". Конечно, без ядерного вооружения.

"Она должна служить просто сырьевым приложением между гегемонами этого мира, и не несла вообще никакой военной угрозы. Вот так желательно Китаю видеть Россию, как и США", – подчеркнул Жданов.

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