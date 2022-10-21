Си Цзиньпин пытается сохранить власть и пойти на третий срок своего правления, что до этого времени делали только два самых известных китайских лидера — Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

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Если Коммунистическая партия Китая (КПК) поддержит его, это будет означать, что курс на глобальную конфронтацию с Западом будет сохранен, а изменений в политике Китая в ближайшее время точно не произойдет.

Си Цзиньпин и Тайваньский вопрос

Китайские власти в очередной раз подчеркнули, что объединение с Тайванем никогда не исчезнет с повестки дня в Китае. Си отдельно подчеркивает, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы". Такой вывод поднял волну оваций в зале, где находились 2400 делегатов КПК.

Речь Си Цзиньпиня перед коммунистической партией: смотрите видео

Мы настаиваем на стремлении мирного воссоединения с наибольшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры,

– заявил китайский лидер.

При этом в США пришли к выводу, что Си Цзиньпин будет действовать более решительно и агрессивно в этом вопросе. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Китай принял решение захватить Тайвань в гораздо более быстрый срок, чем считалось ранее. Блинкен подчеркнул, что статус-кво по отношению к Тайваню больше не удовлетворяет китайские власти.

Гонконгский сценарий, о котором постоянно упоминают в Пекине, не устраивает сам Тайвань, ведь подавление демократии в Гонконге стало мощным сигналом того, что принцип "одна страна – две системы" будет разрушен Коммунистической партией Китая при первой же возможности. Таким образом, силовой вариант "объединения" материкового Китая с Тайванем становится все более вероятным.

Китай строит армию, готовясь к войне

Вопрос военных сил Китая также стал одним из основных в речи Си Цзиньпина перед КПК. Си подчеркнул планы создать армию мирового уровня уже к 2027 году. Таким образом, Китай пытается приблизиться к паритету в конвенционных силах с США в ближайшие 5 лет.

Таким образом, можно предположить, что Китай готовится к великой войне за Тайвань на исходе вероятного третьего срока Си Цзиньпина. К такому выводу пришли и в ЦРУ. В американской разведке заявили, что китайский лидер уже поручил своей армии готовиться к захвату острова.

Успех по этому делу мог бы дать очередной толчок к еще большему цементированию власти в руках Си и стать мощной "рекламой" его четвертого срока. Конечно, Китай все еще очень сильно отстает от США в вопросах вооружения, однако скорость, с которой Китай усиливает свою армию, тоже поражает. И в этом вопросе Си Цзиньпин готов уступить одну из важнейших составляющих своей политической системы, а именно социальные программы и борьбу с бедностью.

Больше без процветания

Спешка Си Цзиньпина в создании мощной армии может обойтись Китаю ограничением социальных расходов для населения. Китай давно подчеркивал, что его путь уникален, а модель их управления базируется на качественном росте и достижении "всеобщего процветания". И вот именно от "всеобщего процветания", похоже, придется отказаться.

В своей речи Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул важность экономии и еще больше поощрил бережливость. Эти тезисы не звучали в его речи пятилетней давности, что может означать частичное изменение курса.

Мощная армия нуждается в увеличении расходов, а на фоне определенного количества экономических и энергетических кризисов внутри Китая, простые китайцы будут вынуждены вернуться к усиленному режиму экономии.

Однако не только рабочий класс претерпевает изменения в своем бюджете. Чтобы сбалансировать эти процессы, Китай одобрил ряд решений о перераспределении средств у богатых китайских бизнесменов, фактически потерявших большую часть собственного капитала в пользу государства.

Такая практика вызывала определенное количество сомнений, потому что, на первый взгляд, действительно помогает китайской плановой системе справиться с текущими вызовами, а с другой — отторгает иностранных инвесторов, что может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе.

Уверенности, что китайское государство фактически не "раскулачит" твой капитал больше нет, так что такие решения правительства оказали серьезное влияние на инвестиционный климат в Китае.

Навязчивая идея "нулевого ковида"

Миллионы китайцев внимательно слушали речь Си Цзиньпина, сохраняя надежду, что сверхжесткие запреты, касающиеся ковида, будут наконец-то упрощены, ведь подход китайских властей к борьбе с коронавирусом все больше напоминает настоящие репрессии.

Однако Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что Китай будет добиваться так называемой "политики нулевого ковида", то есть жесткие ограничения в крупных городах будут сохраняться до тех пор, пока ковид полностью не будет взят под контроль.

Следует заметить, что это все больше напоминает чисто политическое решение Си Цзиньпина, причем ориентированное не на внутреннюю политику Китая, а наружу. На Генассамблее ООН, когда ковид был на пике своей актуальности, Си Цзиньпин в своей речи подчеркивал, что Китай так быстро смог справиться с эпидемией именно из-за своей плановой системы, которая помогла в сжатые сроки мобилизовать население и все уровни государственного управления. Таким образом, он подчеркивал преимущества авторитарного планового подхода над западными демократиями.

И действительно, Китаю тогда удалось существенно минимизировать влияние коронавируса на собственную экономику и предотвратить большое количество жертв среди населения, особенно в первые месяцы пандемии.

Однако прошло два года, и сегодня, когда весь мир пришел к более либеральному и взвешенному подходу к ковиду, китайская модель все больше напоминает какую-то идею-фикс и борьбу с ветряными мельницами. Пекин хочет полностью убрать коронавирус, пренебрегая общественными потребностями.

Китайский бунт в соцсетях нацелен на Си

Жесткий подход к борьбе с коронавирусом приводит к невиданной ранее критике в сторону китайского правительства и лично Си Цзиньпина. Лозунги с нападками на китайского лидера вывесили одинокие протестующие над пекинским мостом, а затем эта тенденция распространилась и в нескольких других городах Китая.

Среди них: Гонконг, Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, что говорит о том, что именно жители мегаполисов крайне не удовлетворены ковид-политикой китайского правительства.



Жители мегаполисов недовольны политикой Си/CNN

Мы хотим еду, а не ПЦР-тесты. Мы хотим свободы, а не локдаунов и контроля. Мы хотим уважения, а не лжи,

– написано на одном из баннеров.

Китайская машина цензуры пытается заблокировать антиправительственные призывы и всеми силами сражается с распространением этого недовольства. Однако протестные голоса все равно пробиваются сквозь блокаду китайского цензора.

Больше всего антиправительственных призывов люди пишут в общественных туалетах, которые защищены от камер видеонаблюдения / скриншот из китайских соцсетей

Ожидать реально масштабных протестов в Китае не стоит, потому что даже критику действующей власти там наказывают реальным заключением. Однако подобное недовольство видят и другие члены партии, оппозиционно настроенные на идею предоставлять Си Цзиньпину возможность остаться у власти.

У Си остается путь только к войне

Си Цзиньпин, похоже, постепенно уходит от налаживания дел внутри Китая. Ряд экономических кризисов и сомнительных решений по распределению капитала может вогнать Китай в кризис, когда экономика хоть и продолжит расти, но не столь мощными темпами, которые до этого поддерживали популярность китайского лидера. При этом жесткая политика против ковида отворачивает от него жителей наиболее населенных городов в стране.

Если партия все же поддержит идею оставить Си на третий срок, он будет вынужден показать сильный результат своего правления. Пока у него нет ничего, кроме "воссоединения" с Тайванем, что бы он мог использовать как собственное достижение.

В то же время, учитывая позицию США по защите демократии на Тайване, прямого столкновения американской и китайской армий в таком сценарии вряд ли удастся избежать.