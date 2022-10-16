Китаю следует нарастить стратегический военный потенциал. Об этом Си Цзиньпин сказал, выступая на двадцатом съезде Коммунистической партии Китая.

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По словам политика, китайские власти будут работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружение.

Мы нарастим стратегический военный потенциал,

– сказал Си Цзиньпин.

Китай стремится к технологической "самодостаточности"

Си Цзиньпин заверил, что власти приложат усилия для технологического развития страны и укрепления продовольственной безопасности. По словам политика, Китай достигнет технологической "самодостаточности и могущества". Для этого планируется развивать образовательную систему и пригласить иностранных экспертов.

Кроме того, Си Цзиньпин говорил о планах запуска "значительных национальных проектов". Правда, не объяснил, о каких именно проектах идет речь.

Обратите внимание! Си Цзиньпинь снова заявил о готовности Китая применить силу против Тайваня. По его словам, силовой сценарий предполагается на случай вмешательства внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня.

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