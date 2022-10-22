З’їзд Компартії Китаю розпочався 16 жовтня, а 22 жовтня завершив свою роботу внесенням змін до статуту КПК та підтримкою Сі Цзіньпіна.

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Поправки до конституції партії

Внесли низку поправок до партійної конституції. Їх мета – посилення статусу генерального секретаря Сі Цзіньпіна в партії.

"Два встановлення" – закріплює "статус Сі Цзіньпіна як ядра Центрального комітету КПК і всієї партії". Його бачення "соціалізму з китайською специфікою для нової ери" визначають як керівне для дій всіх партійців. "Дві гарантії" – зобов’язує партійців захищати "статус генерального секретаря Сі Цзіньпіна як "ядра" партії та "захищати керівництво".

До речі, попередника Ху Цзіньтао несподівано відвели під руки із церемонії закриття.

Попередника Сі Цзіньпіна вивели під руки: відео

Безпрецедентні повноваження

Сі Цзіньпіна фактично прирівняно до вождів КПК Мао Цзедуна й Ден Сяопіна. Тобто політику дають безпрецедентні за останні 50 років історії Китаю повноваження.

Крім того, на з'їзді обрали Центральний комітет КПК у складі близько 300 осіб. Перший пленум відбудеться завтра. Тоді ж завершать формування партійного керівництва на наступні 5 років. Оберуть нове Політбюро, його Постійний комітет та Генерального секретаря партії.

Пост очільника КПК на наступні 5 років, очевидно, збереже Сі Цзіньпін.

Що цьому передувало

Сі Цзіньпін на з'їзді комуністичної партії озвучив важливу промову, де підбив результати своєї роботи за останні 5 років та окреслив план на майбутнє п'ятиріччя.

Він наголошував, що об'єднання з Тайванем ніколи не зникне з порядку денного. За словами чиновника, Пекін прагне мирного об'єднання, однак не виключає і силового вирішення цієї "проблеми".

Підтримка Сі Цзіньпіна Компартією означає, що курс на глобальну конфронтацію із Заходом буде збережено.

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