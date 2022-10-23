В то же время россияне могут ограничиться территориями вокруг Москвы. Такое мнение 24 каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Что нужно для развала России

По его словам, миру не нужно, чтобы россияне продолжали существовать на территориях, к которым де-факто не имеют никакого отношения. Кроме того, чем больше государств образуется в случае распада страны-агрессора, тем лучше это будет для мира.

Для того чтобы Россия полностью распалась, необходима внешняя поддержка,

– отметил Харитонов.

Насколько возможен сейчас распад страны-оккупанта

На этом этапе развития человечества распад страны-агрессора является "нереалистической мечтой". Впрочем, пока существует Россия, Украина всегда будет под угрозой.

Условно говоря, закончится война и мы победим, но Россия останется – это будет вопрос лет, когда российские ракеты снова полетят,

– заметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Он подчеркнул, что будущее России – это задача не одной Украины, а и всего демократического мира. Так, если мир не побоялся в свое время повлиять на фашистскую Германию или императорскую Японию, то необходимо "повторить это в наши дни".

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