В то же время россияне могут ограничиться территориями вокруг Москвы. Такое мнение 24 каналу озвучил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
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Что нужно для развала России
По его словам, миру не нужно, чтобы россияне продолжали существовать на территориях, к которым де-факто не имеют никакого отношения. Кроме того, чем больше государств образуется в случае распада страны-агрессора, тем лучше это будет для мира.
Для того чтобы Россия полностью распалась, необходима внешняя поддержка,
– отметил Харитонов.
Насколько возможен сейчас распад страны-оккупанта
На этом этапе развития человечества распад страны-агрессора является "нереалистической мечтой". Впрочем, пока существует Россия, Украина всегда будет под угрозой.
Условно говоря, закончится война и мы победим, но Россия останется – это будет вопрос лет, когда российские ракеты снова полетят,
– заметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".
Он подчеркнул, что будущее России – это задача не одной Украины, а и всего демократического мира. Так, если мир не побоялся в свое время повлиять на фашистскую Германию или императорскую Японию, то необходимо "повторить это в наши дни".
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Какая сейчас ситуация в России: последние новости
- В России большой раскол между официальным Кремлем и армией. Так, российским президентом недовольны в Генштабе страны-агрессора. Путин даже пытался создать видимость близости к военным и решил проверить подготовку мобилизованных на полигоне, но на самом деле ему никто не верит.
- Президент Украины 22 октября рассказал о подготовке новых санкций в отношении пропагандистов страны-агрессора. Владимир Зеленский отметил, что над санкциями работают Майкл Макфол и Андрей Ермак, которые находятся в международной группе по вопросам санкций в отношении России. Они подготовили дорожную карту индивидуальных ограничений для российских "журналистов".
- Захватчики проводят совместные учения с белорусскими военными. В Генштабе сообщили, что все чаще между ними вспыхивают конфликты. Так, бойцы "второй армии мира" вызывающе относятся к белорусам, а также унижают их из-за национальной принадлежности.