У Кремлі вже припустили, чи можливі переговори між президентами Владіміром Путіним і Джо Байденом. Своєю думкою поділилася "балакаюча голова" Дмітрій Пєсков, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіяни хочуть дати задню

За словами Пєскова, Росія хотіла б, щоб США прислухалися до її занепокоєння, яке стосується гарантій безпеки. Мовляв, у країні-агресорці хотіли б "повернутися до стану грудень – січень".

Під час однієї з передач Пєсков вкотре почав завуальовано говорити про те, що Росія воює зі США. Тож він висловив надію, що США матимуть бажання повернутися до стану на грудень – січень, а також прислухатися до пропозицій росіян, які "може, не всіх нас влаштовують". Мовляв, слід таки сісти за стіл переговорів.

Під пропозиціями, додає "балакаюча голова", мовиться про документи, які країна-агресорка передала до Брюсселя та Вашингтона. Але чого б окупанти не прагнули, свій шанс вони вже давно втратили.

Чи можливі переговори з Україною

Передовсім слід розуміти, для чого Путіну сідати за стіл переговорів. На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, Росія у цьому випадку переслідує практичні цілі. Ворог хоче виграти час, щоб провести навчання мобілізованих, пересидіти зиму, яка заважатиме воювати, а також підвести до лінії розмежування накопичені резерви.

Політолог Олександр Антонюк зауважив, що у Кремлі все частіше озвучують бажання вести тристоронні переговори. У них мали б брати участь саме США, Україна та Росія. Про готовність до такого формату стало відомо після розмови Сєргєя Лаврова з його колегою з Китаю Ван І.

​Але, наголосив він, заяви Путіна свідчать про зовсім інше. Він продовжує наполягати на тому, що Україна – вигадана країна, а українців просто не існує.

Ще один політолог Олег Саакян розповів, чи може Росія схилити весь світ до переговорів з нею. Він наголосив, що панікувати не варто. Але слід бути готовими до відповідних настроїв у суспільстві. Водночас, підкреслив Саакян, на один крок на бік Росії завжди буде ще один або навіть 1,5 – на підтримку України.

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