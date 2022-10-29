Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, виступ Путіна на Валдайському форумі був демонстрацією певного відчаю, адже він не зміг досягти переговорів із Заходом.

До теми Чому Путін зупинив мобілізацію і доручив оголосити про це Шойгу: в ISW пояснили зміну стратегії

Шейтельман вважає, що Путін також не поїде на саміт G20. Хоч раніше російський диктатор говорив, що "подумає", чи здійснити туди візит.

Зараз бачимо легкий перелом

Ймовірно, Путін розраховував на певні перемовини із країнами Заходу на саміті G20. Однак там різко відповіли, що ніяких контактів не буде.

Зараз є легкий перелом. Ми бачимо, що на цьому етапі він відмовляється від перемовин із Заходом. Йому відмовила Туреччина, йому відмовив Джо Байден. Росіяни думали, що хоч 5 хвилин йому виділить,

– зазначив Шейтельман.

На тлі цього міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу почав говорити, що на фронті вже 80 тисяч мобілізованих. Так окупанти подають сигнали, що будуть продовжувати воювати.

Утім, це не означає, що Путін знову не почне вимагати перемовини. Він вже кілька разів просив про переговори – у березні, в червні, поки не захопив Сєвєродонецьк, та 3 місяці тому.

Він вирішив, що в цьому моментів не вийшло. Спробує 2 – 3 місяці повоювати і досягти кращої позиції, щоб знову вимагати переговорів,

– вважає Шейтельман.

Путін припинив домагатися перемовин із Заходом – Шейтельман: дивіться відео

Буданов припустив, коли ЗСУ звільнять Херсон

Збройні Сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Зараз там перебувають найбільш боєздатні підрозділи окупантів – повітряно-десантні війська, морська піхота та сили спеціального призначення, які складають кістяк угруповання. Туди докидають мобілізованих.

Наразі ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська. На думку Буданова, операція щодо звільнення Херсона триватиме, найімовірніше, до кінця листопада. Збройні Сили намагаються максимально пом'якшити ситуацію, але без бою звільнити місто не вийде.