Про припинення російської військової мобілізації Шойгу заявив вчора, 28 жовтня. Мовляв, уже мобілізовано 300 000 чоловіків, 82 000 з яких дислокуються в Україні, а 218 000 з них навчаються на російських полігонах.

Увага У Росії контрактник на КАМАЗі збив колону строковиків: є загиблі

Путін визнав, що у російських військ були проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і постачанням мобілізованих сил, але збрехав, що це вплинуло лише на початок мобілізації. Мовляв, проблеми вирішено.

Чому Путін насправді зупинив мобілізацію

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін припинив мобілізацію в Росії, щоб звільнити адміністративні та навчальні можливості для відкладеного осіннього циклу призову, який стартує 1 листопада.

Російські військові, ймовірно, не мають можливостей підтримувати навчання 218 000 мобілізованих і приблизно 120 000 нових осінніх призовників.

Зверніть увагу! Незрозуміло, як призовники завершуватимуть навчання і ще з однієї причини. Обов'язковим етапом навчання російських призовників є вступ до російського військового підрозділу, який вже воює в Україні та зазнав значних втрат.

Звідки взялась активність Шойгу

Ймовірно, Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб збалансувати впливовість російських повоєнних силовиків.

До теми Пригожин накопичує владу та створює військову структуру, – ISW пояснили, що це означає

Аналітики зауважують, що Путін міг би сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з Шойгу, або міг доручити Шойгу самостійно завершити несправну мобілізацію. Натомість зробив видимість значимості Шойгу.

Їх інсценована публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи Шойгу в ЗМІ.

В ISW нагадують, що в період 23 – 26 жовтня Шойгу провів кілька публічних телефонних розмов із турецькими, китайськими та західними міністрами. Тож, це ймовірно, стратегія Кремля по порятунку авторитету Шойгу.

Ці зустрічі відрізняють Шойгу та російське вище військове командування від силовиків, які не мають такого рангу чи авторитету, попри свою популярність у російському інформаційному просторі.

Ще весною та влітку Шойгу дуже мало з'являвся на публіці.

Чого боїться Путін

Останнім часом в Кремлі спостерігається розкол, який простежується у діях "кухаря Путіна" – Пригожина.

Він продовжує створювати розбіжності в уряді Росії. Демонстрацією цього є так звана "лінія Вагнера". Річ у тім, що вона зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.

В ISW уже наголошували, що військова структура, яка функціонує паралельно зі збройним силам Росії, в перспективі може загрожувати режиму Путіна.

Цікаво знати Путіна турбує конфлікт Пригожина з Шойгу більше, ніж втрати армії: пояснення Шейтельмана

Більше про це – Пригожин кинув виклик Шойгу: дивитись відео