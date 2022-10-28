За даними російських ЗМІ, у результаті ДТП загинули щонайменше двоє військовослужбовців.

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Повідомляють, що ДТП влаштував військовий 22-річний Ісрапіл. Він керував КамАЗом і врізався в колону з 20 солдатів строкової служби.

Одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Відомо про 11 травмованих військових, вони перебувають в лікарні.

Справу розслідують військові слідчі, а про причини ДТП поки що не повідомили нічого.

Актуально про провальну мобілізацію в Росії

Від моменту оголошення "часткової мобілізації" в Росії минуло трохи більше ніж місяць. За цей час мобілізовані солдати вже опинилися на фронті й деякі з них уже загинули.

Офіційно російська влада мало розповідає про втрати. Але деякі кричущі випадки приховувати не вдається.

Як от загибель мобілізованих у Бєлгороді під час стрілянини у військовій частині. За різними даними, там загинули від 11 до 32 людей.

Є й інші випадки, коли російські солдати загинули навіть не доїхавши до фронту. Причини різні, зокрема, суїциди та напади.

Крім того, мобілізовані, яких кинули на фронт, часто майже відразу потрапляють до українського полону. Водночас це їх і рятує від загибелі.

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