За даними російських ЗМІ, у результаті ДТП загинули щонайменше двоє військовослужбовців.

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Повідомляють, що ДТП влаштував військовий 22-річний Ісрапіл. Він керував КамАЗом і врізався в колону з 20 солдатів строкової служби.

Одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Відомо про 11 травмованих військових, вони перебувають в лікарні.

Справу розслідують військові слідчі, а про причини ДТП поки що не повідомили нічого.

Актуально про провальну мобілізацію в Росії

  • Від моменту оголошення "часткової мобілізації" в Росії минуло трохи більше ніж місяць. За цей час мобілізовані солдати вже опинилися на фронті й деякі з них уже загинули.
  • Офіційно російська влада мало розповідає про втрати. Але деякі кричущі випадки приховувати не вдається.
  • Як от загибель мобілізованих у Бєлгороді під час стрілянини у військовій частині. За різними даними, там загинули від 11 до 32 людей.
  • Є й інші випадки, коли російські солдати загинули навіть не доїхавши до фронту. Причини різні, зокрема, суїциди та напади.
  • Крім того, мобілізовані, яких кинули на фронт, часто майже відразу потрапляють до українського полону. Водночас це їх і рятує від загибелі.

До теми Росія вже зігнала в Україну майже 10 тисяч мобілізованих, і вони прибувають щодня, – Арестович

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