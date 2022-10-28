Про це під час стріму для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що конфлікт Пригожина та Шойгу постійно розпалювався, дуже кумедно, що жертвою цього вогню стала Ксенія Собчак.

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Михайло Шейтельман каже, аби відділити зерно від полови, потрібно краще розуміти цю внутрішню кухню в Росії – він не надто сильний. "Але те, що на поверхні – ще до війни Пригожин, чи то пак "Повар" замовляв у Шнурова пісню про Собчак – можна дійти до висновку, що це давня особиста неприязнь", – каже він.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Можливо Собчак заважає якимось інтересам Пригожина і от силами "Повара" – її депортували.

Павуки в банці – чи є конфлікт між Шойгу та Пригожиним

Конфлікт Шойгу та Пригожина серйозний, на мою думку – Путін остерігається. Ще слід додати, що ці розбірки цікавлять Путіна більше, аніж втрати на фронті,

– зазначає Шейтельман.

Втратити 15 мільйонів військових – для Путіна це ніщо, бо є інші 15 мільйонів. Інша справа, втратити "Повара", додає Шейтельман.

Михайло Шейтельман стверджує, що в Росії небагато людей, чиї думки важливі Путіну – всі російські перемоги на фронті пов'язані з іменем Пригожина.

За словами політтехнолога Шейтельмана, росіяни не змогли нічого без ПВК "Вагнер" тому Путін цілком в руках Пригожина.