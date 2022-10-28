Про це Шойгу заявив на зустрічі з Путіним 28 жовтня. Слова міністра оборони Росії цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що там наговорив Шойгу

Під час зустрічі з диктатором Сєргєй Шойгу заявив, що нібито 13 тисяч чоловіків пішли у лави російської армії добровільно. Тобто 13 тисяч людей добровільно пішли вбивати українців.

У Кремлі кажуть, що буцімто 82 тисячі мобілізованих після "проходження підготовки" вже на фронті, а ще 218 проходять навчання на полігонах. Тобто Шойгу каже, що мобілізували 300 тисяч осіб, бо нібито було заплановано з початку. А чому нібито? Тому що у Кремлі маніпулюють цифрами й часто їх беруть "з повітря".

Також той же Шойгу заявив, що середній вік мобілізованих становить нібито 35 років.

Але військкомати продовжуватимуть набирати людей – мовляв, будуть брати в армію тільки добровольців та тих, хто хоче проходити службу за контрактом. То ж, фактично, мобілізація може тривати й надалі, просто її називатимуть "хвилею добровольців".

Крім того, є ще один цікавий момент – про скасування мобілізації оголосили за кілька днів до початку осіннього призову строковиків, який розпочнеться з 1 листопада. За указом диктатора планують призвати 120 тисяч чоловіків. У Москві запевняють, що строковиків не відправлятимуть на війну, але заяви з Кремля вже надто часто не поєднуються з реальністю.

Так звана "часткова мобілізація" в Росії

На тлі провалів окупантів та шалених втрат 21 вересня диктатор Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію". переконуючи, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом та необхідними військовими спеціальностями. На практиці все працює зовсім по-іншому – повістки роздавали в окремих регіонах усім підряд, а чимало призваних скаржилися на відсутність екіпірування, харчування тощо.

Путін та Шойгу говорять про призов 300 тисяч осіб, але російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, кажуть, що в указі Путіна насправді йдеться про призов мільйона громадян. Варто зазначити, що пункт указу диктатора про кількість мобілізованих так і не опублікований.

За понад місяць у Росії так і не придумали нормальної версії для пояснення причин мобілізації, адже правду там ніхто не збирається казати. А правда така, що окупанти зазнають колосальних втрат. Станом на 28 жовтня ворожа армія втратила майже 70 тисяч осіб, і це лише вбитими. Однак є ще й санітарні втрати, які зазвичай ще більші.

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