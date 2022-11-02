Возможная поездка Путина на Бали вряд ли даст Кремлю какие-то дивиденды и может усугубить ситуацию для России. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.
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Эксперт уверен, что Путин точно не увидится с Байденом, если поедет на саммит G20.
По инсайдерской информации, на Бали уже готовят отдельный стол и посуду "с дырками" – чтобы Путин отдельно сидел и другие, чтобы случайно "не законтачились" с ним. Это при условии, если он туда полетит. Если даже и полетит – вряд ли это увенчается успехом. Это будет еще один повод, чтобы осознать, в какой изоляции он находится.
– объяснил обозреватель.
По его мнению, если Путин думает, что полетит туда и он вроде бы не в изоляции, то будет как раз все "диаметрально противоположным".
"Нигде не будет так заметна изоляция Путина, когда все будут общаться, есть и пить за отдельным столом. Поэтому я не думаю, что это принесет ему какие-то результаты", – добавил аналитик.
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По его словам, также не нужно переоценивать значение таких саммитов, которое планируется в Индонезии.
"Чем он увенчается? Новым заявлением и коммюнике? То есть ООН ничего не может достичь, а саммит "Большой двадцатки" может? Когда-то эти саммиты имели значение, но теперь их проводят, потому что не могут не проводить. Поэтому я скептически отношусь к каким-то революционным достижениям", – подчеркнул Гладких.
Он резюмировал, что какие бы решения этот саммит ни одобрил, вряд ли у субъектов международного права есть какие-то инструменты, чтобы эти решения затем имплементировать.
"Единственный вариант, который сейчас работает – это санкции, определяемые ЕС и США", – констатировал эксперт.
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Саммит G20 в Индонезии: что известно
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.
- В то же время Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Президент США Джо Байден также отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.
- Как считает международный обозреватель Иван Яковина, до саммита "Большой двадцатки" Россия продолжит циничные массированные атаки ракетами и дронами, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-то перемирие до 15 ноября.
- Также в Китае заявили, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной и США. Сигналы от Кремля о якобы готовности к переговорам в последнее время существенно участились.
- В Офисе Президента уверены, что Россия будет готова разговаривать без ультиматумов только после окончательного поражения на поле боя в Украине.