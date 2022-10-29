Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. О готовности Москвы вести трехсторонние переговоры стало известно после разговора главы МИД России Сергея Лаврова со своим китайским коллегой Ван И.

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"Ультиматум Путина неприемлем"

Как сообщили в МИД Китая, именно Лавров заявил о том, что Россия готова вести диалог с Украиной и США. Однако, как отметил Антонюк, действия Владимира Путина свидетельствуют о совершенно противоположном.

Ультиматум Путина, его тезисы неприемлемы. И трудно представить, чтобы мы на это согласились или что мир начал бы на нас давить, чтобы мы сели за стол переговоров без учета наших ультиматумов,

– подчеркнул политолог.

По его словам, у Киева есть четкое требование для начала переговоров – выход российских войск со всех территорий Украины к границам 1991 года.

При каких условиях Украина могла бы пойти навстречу России

Политолог подчеркнул, что единственным предметом переговоров между Россией и Украиной может стать сумма выплат репараций и контрибуций за оккупацию украинских территорий.

Речь идет о сумме возмещения ущерба за все, что россияне натворили в Украине. За Ирпень, Бучу, Мариуполь, другие преступления на оккупированных территориях. То есть они должны взять ответственность за все свои преступления, начиная с 24 февраля,

– отметил Антонюк.

Он добавил, что Россия совершила немало преступлений в Украине еще начиная с 2014 года. Так что если российские власти готовы говорить именно об этом, тогда Украина должна идти навстречу Кремлю.

Россия с Китаем хотят спровоцировать Третью мировую войну

Однако, по словам политолога, стремясь к переговорам, Россия подразумевает совсем другое.

Путин продолжает готовиться к войне, о чем свидетельствует его речь на Валдае. Сейчас Россия вместе с Китаем, очевидно, хотят запустить маховик и спровоцировать уже вторую фазу Третьей мировой войны.

– сказал Антонюк.

Он добавил, что сейчас происходит начальная фаза Третьей мировой, которую еще можно остановить.

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"Однако, если все будет идти так и дальше уже при участии Китая, то мир будет вынужден идти на те шаги, от которых он себя сегодня ограничивает", – отметил политолог.

К чему готовятся страны Запада

Антонюк отметил, что, несмотря на различные политические заявления, сейчас в парламенты многих стран, включая США, Францию и Германию, подают проекты бюджетов с увеличенными расходами на оборону.

Оборонные бюджеты во многих странах ЕС начинают расти. Сегодня Россия провоцирует демократические страны готовиться к войне, не только на территории Украины,

– сказал политолог.

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