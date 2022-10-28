Сегодня Россия пытается сформировать коалицию "дружественных" государств вокруг себя и углубить раскол на международной арене. Об этом 24 каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.
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Путин сменил риторику
Политик отметил, что раньше Путин выступал как консервативный политик и больше обращался к международным правилам, а в последние 3 – 4 месяца он больше разговаривает "на языке левых" о неолиберализме, глобализации и т.д.
Я считаю, что он пытается создать определенную "группу поддержки" в странах Латинской Америки и Африки. Это, конечно же, не работает, но это нам подсказывает, куда он пытается двигаться и как он хочет укреплять раскол в международном сообществе,
– объяснил экс-депутат Госдумы России.
По его словам, сейчас пока неизвестно, будет ли Путин участвовать в саммите G20 в Индонезии, но это могло быть для него важной площадкой для своих взглядов и формирования какой-то коалиции.
"Очень интересно, что именно он говорил о ядерном оружии. Путин говорил, что он не будет использовать ядерное оружие в Украине, потому что в этом нет нужды. Это якобы не позволит достичь ни политических, ни военных задач. Это действительно очень оптимистично", – добавил Пономарев.
По его мнению, это может означать трансформацию его осознания, что он ничего этим не добьется.
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Что дальше будет делать Кремль
Политик указал, что, несмотря ни на что, Путин будет продолжать шантажировать Украину и Запад ядерным оружием.
Он еще не все сделал в этом направлении – я ожидаю определенных учений по ядерному оружию. Путин также может взорвать ядерный заряд на Новой Земле или в Черном море – чтобы продемонстрировать свою решительность и наличие этого оружия,
– убежден Пономарев.
Он уверен, что Россия, вероятнее всего, все же не решится использовать ядерное оружие, как и любое другое оружие массового поражения, поскольку это превратит Путина из руководителя "хоть и плохого, но легитимного государства" в международного преступника и террориста.
"Из-за этого на него начнут охоту и он не сможет летать даже по территории России, потому что это для него будет опасно. Американцы и британцы могут просто ракетой его убить", – резюмировал оппозиционер.
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Путинская речь в Валдае: что известно
- 27 октября российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он еще раз отметился рядом циничных заявлений, из которых можно выделить 2 основных тезиса.
- Путин начал речь из традиционных обвинений в сторону Запада. По его мнению, не российские оккупанты, а именно Запад сделал ряд шагов на обострение войны в Украине.
- Более того, диктатор обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и в других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток". Кроме того, по мнению Путина, Запад якобы взял и просто "прикарманил" российские резервы.
- Глава Кремля во время речи вспомнил о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и возмутился этим. Вероятно, опасается, что его может постигнуть такая же участь.
- Диктатор рассказал о своем видении "традиционных ценностей". По его словам, это не фиксированный свод постулатов, а основа мировой цивилизации. Вспомнил Путин и о ЛГБТ, ведь в России отрицают право человека на гендер.
- В заключение диктатор выдал, что пытался найти общий язык с Западом, однако якобы получил отказ в сотрудничестве. Он абсурдно призвал "жить дружно, вести диалоги и укреплять доверие".
- В последнее время здоровье Путина вызывает все больше вопросов. Во время своего обращения диктатор часто кашлял и выглядел слабо.