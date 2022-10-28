Сегодня Россия пытается сформировать коалицию "дружественных" государств вокруг себя и углубить раскол на международной арене. Об этом 24 каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.

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Путин сменил риторику

Политик отметил, что раньше Путин выступал как консервативный политик и больше обращался к международным правилам, а в последние 3 – 4 месяца он больше разговаривает "на языке левых" о неолиберализме, глобализации и т.д.

Я считаю, что он пытается создать определенную "группу поддержки" в странах Латинской Америки и Африки. Это, конечно же, не работает, но это нам подсказывает, куда он пытается двигаться и как он хочет укреплять раскол в международном сообществе,

– объяснил экс-депутат Госдумы России.

По его словам, сейчас пока неизвестно, будет ли Путин участвовать в саммите G20 в Индонезии, но это могло быть для него важной площадкой для своих взглядов и формирования какой-то коалиции.

"Очень интересно, что именно он говорил о ядерном оружии. Путин говорил, что он не будет использовать ядерное оружие в Украине, потому что в этом нет нужды. Это якобы не позволит достичь ни политических, ни военных задач. Это действительно очень оптимистично", – добавил Пономарев.

По его мнению, это может означать трансформацию его осознания, что он ничего этим не добьется.

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Что дальше будет делать Кремль

Политик указал, что, несмотря ни на что, Путин будет продолжать шантажировать Украину и Запад ядерным оружием.

Он еще не все сделал в этом направлении – я ожидаю определенных учений по ядерному оружию. Путин также может взорвать ядерный заряд на Новой Земле или в Черном море – чтобы продемонстрировать свою решительность и наличие этого оружия,

– убежден Пономарев.

Он уверен, что Россия, вероятнее всего, все же не решится использовать ядерное оружие, как и любое другое оружие массового поражения, поскольку это превратит Путина из руководителя "хоть и плохого, но легитимного государства" в международного преступника и террориста.

"Из-за этого на него начнут охоту и он не сможет летать даже по территории России, потому что это для него будет опасно. Американцы и британцы могут просто ракетой его убить", – резюмировал оппозиционер.

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