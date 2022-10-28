Их 24 каналу назвал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, первым является то, что глава Кремля объявил вызов Западу под видом "антиколониальной войны".
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"Антиколониальная война" и переговоры: 2 главных тезиса Путина
Владимир Путин пытался склонить на свою сторону Латинскую Америку. А также другие страны, имеющие колониальные претензии друг к другу.
Второе, что Путин сказал – он очень стремится к переговорам с тем же Западом, против которого готов вести "антиколониальную войну",
– рассказал Жданов.
Он отметил, что россияне не могут сказать прямо, что хотят сесть за стол переговоров, потому что для них это будет унизительно. Кроме того, страна-агрессорка хочет сохранить позицию силы в любых переговорах и вести их на своих условиях.
"Они же не выводят войска с нашей территории для начала переговоров. Они готовы сегодня и сейчас обсуждать те "достижения", которые они захватили в Украине", – объяснил военный эксперт.
Жданов назвал 2 главных тезиса из речи Путина: смотрите видео
Что еще наговорил российский диктатор
- Владимир Путин начал речь с традиционных обвинений в сторону Запада. По его мнению, не российские оккупанты, а именно Запад, сделал ряд шагов на обострение войны в Украине.
- Более того, российский диктатор обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток". Кроме того, по мнению Путина, Запад якобы взял и просто "прикарманил" российские резервы.
- Глава Кремля во время речи упомянул о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и возмутился этим. Вероятно, опасается, что его может постигнуть такая же участь.
- Диктатор рассказал о своем видении "традиционных ценностей". По его словам, это не фиксированный свод постулатов, а основа мировой цивилизации. Вспомнил Путин и о ЛГБТ, ведь в России отрицают право человека на гендер.
- В заключение диктатор издал, что пытался найти общий язык с Западом, однако якобы получил отказ в сотрудничестве. Он абсурдно призвал "жить дружно, вести диалоги и укреплять доверие".