Соответствующее заявление латвийский дипломат сделал на своей странице в Twitter. К этому сообщению глава МИД Латвии добавил скриншот из пропагандистского медиа, которое передает слова Путина о том, что якобы Запад виноват в том, что сейчас в Украине идет полномасштабная война.
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Путин готовится к трибуналу
Эдгарс Ринкевичс назвал речь Путина на "Валдае" защитой перед трибуналом, перед которым тот предстанет как военный преступник.
Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или Нюрнберге,
– лаконично отреагировал глава МИД Латвии.
Выступление Путина на "Валдае": что снова наговорил диктатор
27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. На свое выступление диктатор традиционно опоздал. В речи глава Кремля уже по привычной раскинулся обвинениями в сторону Запада, мол, те якобы "все плохие", а Россия "хорошая", и именно со своей "доброты" начала полномасштабное вторжение в Украину, ежедневно убивая украинцев.
В сети также обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Кроме того, было заметно, что диктатору тяжело держаться на ногах. Главное из речи Путина мы собрали здесь.
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