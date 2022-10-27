Відповідну заяву латвійський дипломат зробив на своїй сторінці у Twitter. До цього допису глава МЗС Латвії додав скриншот з пропагандистського медіа, яке передає слова Путіна про те, що нібито Захід винен у тому, що зараз в Україні триває повномасштабна війна.

Зверніть увагу За Фрейдом, – в ОП відреагували на цинічну промову Путіна на "Валдаї"

Путін готується до трибуналу

Едгарс Ринкевичс назвав промову Путіна на "Валдаї" захистом перед трибуналом, перед яким той постане як воєнний злочинець.

Це майже як репетиція захисної мови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі,

– лаконічно відреагував глава МЗС Латвії.

Зверніть увагу! Після Другої світової війни вище керівництво нацистської Німеччини постало перед судом за скоєні воєнні злочини. Суд відбувався у місті Нюрнберг, саме звідти й пішла назва трибуналу. Тоді судили понад 20 поплічників Гітлера, 11 з яких отримали смертні вироки. Водночас у Гаазі відбувалися суди над відповідальними за воєнні злочини на Балканах, зокрема над сербським президентом Слободаном Мілошевичем, який у 2006 році помер від серцевого нападу в камері у в'язниці Гаазького трибуналу.

Виступ Путіна на "Валдаї": що знову наговорив диктатор

27 жовтня Владімір Путін виступив на Валдайському форумі. На свій виступ диктатор традиційно спізнився. У промові очільник Кремля вже за звичною розкинувся звинуваченнями у бік Заходу, мовляв, ті нібито "усі погані", а Росія "хороша", і саме зі своєї "доброти" почала повномасштабне вторгнення в Україну, щодня вбиваючи українців.

У мережі також звернули увагу на стан здоров'я диктатора. Під час виступу він часто кашляв, а його рука була нездорового синьо-зеленого кольору. Крім того, було помітно, що диктатору важко триматися на ногах. Головне з промови Путіна ми зібрали тут.

Варто переглянути – Путін зганьбився черговою промовою: дивіться відео