Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.
До речі Путін знайшов "винних" у війні в Україні: головне з промови на "Валдаї"
Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом"...Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає,
– попередив Подоляк.
Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що в темі виступу Путіна виникла помилка. Правильно читати не "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх", а "Світ після Росії: справедливість та безпека для всіх".
Однак Данілов зауважив, що помилки ніколи не пізно виправляти.
Що говорив Путін
- Путін вибухнув традиційними звинуваченнями у бік Заходу. Зокрема, диктатор стверджує, що Захід винний у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".
- Диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви.
- Втім, після таких звинувачень Путін обурився та попросив Захід "жити дружно".
- Після виступу, відповідаючи на питання, Путін говорив традиційні байки про "один народ" та "захист Донбасу".