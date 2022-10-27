Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.

До речі Путін знайшов "винних" у війні в Україні: головне з промови на "Валдаї"

Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом"...Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає,

– попередив Подоляк.

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що в темі виступу Путіна виникла помилка. Правильно читати не "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх", а "Світ після Росії: справедливість та безпека для всіх".

Однак Данілов зауважив, що помилки ніколи не пізно виправляти.

Що говорив Путін

Путін вибухнув традиційними звинуваченнями у бік Заходу. Зокрема, диктатор стверджує, що Захід винний у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".

Диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви.

Втім, після таких звинувачень Путін обурився та попросив Захід "жити дружно".

Після виступу, відповідаючи на питання, Путін говорив традиційні байки про "один народ" та "захист Донбасу".

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