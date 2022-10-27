Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.

До речі Путін знайшов "винних" у війні в Україні: головне з промови на "Валдаї"

Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом"...Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає,
– попередив Подоляк.

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що в темі виступу Путіна виникла помилка. Правильно читати не "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх", а "Світ після Росії: справедливість та безпека для всіх".

Однак Данілов зауважив, що помилки ніколи не пізно виправляти.

Що говорив Путін

  • Путін вибухнув традиційними звинуваченнями у бік Заходу. Зокрема, диктатор стверджує, що Захід винний у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".
  • Диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви.
  • Втім, після таких звинувачень Путін обурився та попросив Захід "жити дружно".
  • Після виступу, відповідаючи на питання, Путін говорив традиційні байки про "один народ" та "захист Донбасу".

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