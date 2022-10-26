На сегодняшний день нет оснований считать, что позитивный тренд по поддержке Украины на Западе как-то может измениться. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.
Обратите внимание Шойгу побеседовал с министрами обороны разных стран: политолог объяснил, что это значит
Тренд не изменился
Эксперт отметил, что в отдельных случаях для Украины есть поводы для беспокойства по поводу попытки изменить риторику относительно возможных переговоров с Россией.
Понятно, что все это происходит не просто так. Это определенный процесс, который присутствует в разных обществах, есть определенная часть избирателей, выступающих с такими идеями. Соответственно, игнорировать полностью такие вещи не стоит, с этим нужно работать и это вызов,
– объяснил обозреватель.
По его словам, "искать предательство" в этом и готовиться к тому, что "все катастрофа и все рухнет" – точно не стоит.
"Аллярмистские настрои можно отставить в сторону, потому что во всех ключевых обществах Запада есть "презумпция поддержки" Украины: как среди избирателей 50+ лет, так и среди истеблишмента. На каждый шаг, который идет в сторону России, сразу появляется 1 шаг, может, даже 1,5 в поддержку Украины. Тренд не изменился – поддержка Украины остается", – добавил аналитик.
Что означают попытки возобновить переговоры с Россией: смотрите видео
"Турецкие игры"
Саакян убежден, что все заявления западных политиков о важности переговоров с Россией проходят в рамках "тактических игр".
К примеру, Турции важно сохранить возможности даром скупаться в "российском супермаркете перед закрытием". Это касается и финансовых ресурсов, и металла, и зерновых и т.д., потому что финансовые проблемы в стране достаточно серьезны,
– убежден эксперт.
По его мнению, для Анкары на сегодняшний день первоочередным является вопрос экономики, конвертируемый в электоральную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"У Эрдогана не все хорошо с поддержкой, поэтому такие заявления делают. Они позволяют, подыграв на российском направлении, получать дополнительные бонусы. Параллельно с этим они не находят серьезного осуждения со стороны Турции, если базируются на утверждении о территориальной целостности Украины и поддержке коалиции Запада" – отметил политолог и указал, что аналогичная ситуация наблюдается во Франции".
Читайте также "Русские в агонии": отважатся ли оккупанты применить "грязную" бомбу
Баланс Макрона
По словам Саакяна, в Париже происходит ситуативное маневрирование на электоральных, экономических и политических ожиданиях.
Макрону важно показать своим избирателям, что делается все возможное, чтобы Путина не дразнить и не спровоцировать ядерный удар. Потому что часть избирателей верят, что Путин может это сделать. Соответственно, Макрон с одной стороны демонстрирует жесткость, а с другой – говорит, что Папа Римский может позвонить Путину.
– считает Саакян.
Обозреватель констатировал, что кардинального изменения позиции в отношении Украины не происходит, хотя Киеву нужно работать, прежде всего, со странами и обществами Запада, "чтобы в будущем не было проблем".
"В любой момент ситуация может пойти в другом направлении и нужно держать "руку на пульсе", чтобы вовремя отреагировать. Пока смены тренда не происходит", – резюмировал обозреватель.
Советуем Группа республиканцев требует сократить помощь США для Украины: с чем это связано
Вас также может заинтересовать – как Путин увеличивает "градус войны": смотрите видео
Переговоры с Россией: что известно
- 21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о готовности провести переговоры между Зеленским и Путиным. Эрдоган считает, что российский диктатор якобы стал "мягче" и "открытее", поэтому турецкая сторона хочет провести телефонные переговоры с обоими президентами.
- Владимир Зеленский четко ответил, что Украина сможет вести диалог с Россией только тогда, когда там будет другая власть, агрессор вернет все украинские территории, а со стороны Москвы будет уважение суверенитета, территориальной целостности и Конституции Украины.
- Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что возвращение переговоров Украины и России является путем прекращения войны. А когда состоятся эти переговоры, должна решать украинская сторона.
- Также французский президент попросил Папу Римского поговорить с Байденом, патриархом Кириллом и Путиным о мире в Украине. Макрон заявил, что РПЦ является "жертвой Кремля".
- 25 октября стало известно, что 30 либерал-демократов Палаты представителей призвали президента Джо Байдена изменить стратегию по Украине и "продолжать прямую дипломатию" для прекращения войны в Украине путем переговоров. Однако такая манипуляция не сработала.