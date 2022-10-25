Французский лидер также подчеркнул Папе Римскому важность "религиозного диалога" в войне России против Украины. Дмитрий Песков отреагировал на такие просьбы Макрона.

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О чем говорили Макрон и Папа Римский

Эммануэль Макрон приехал на встречу к Папе Римскому в Ватикан. Среди обсуждаемых тем была и война в Украине.

Президент Франции попросил Папу Римского обсудить с Путиным прекращение войны в Украине. Кроме того, Макрон попросил также позвонить руководителю русской православной церкви патриарху Кириллу.

По его мнению, США должны принять участие в переговорах, чтобы ускорить наступление мира в Украине. Поэтому Папа Римский должен позвонить по телефону и Джо Байдену.

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Песков отреагировал на просьбы Макрона о переговорах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил Макрону по поводу его призывов о переговорах по Украине. Об этом сообщают в российских СМИ.

Песков заявил, что "Россия всегда открыта для диалога", но Макрон ничего не сказал о том, что нужно звонить еще и отказавшемуся от переговоров Владимиру Зеленскому.

Мы готовы все это обсуждать с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, что Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров,

– сказал Песков.

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Не жертва, а часть режима: Кислица ответил Макрону относительно РПЦ

Эммануэль Макрон выдал также перл о том, что русская православная церковь "позволяет Кремлю манипулировать собой". Он призвал ее "оказать сопротивление давлению".

На такое заявление мгновенно отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В своем твиттере он отметил, что РПЦ не является жертвой бессознательно распространяющей нарративы пропаганды. Напротив, русская церковь является составной частью криминального режима.

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Президент Франции объяснил, почему до сих пор общается с Путиным

Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского Совета в Брюсселе сказал, что необходимо продолжать общение с Путиным. Он считает, что говорить должны не только Украина и Россия, но и Европа и международное сообщество.

Президент Франции признал, что создать предпосылки для переговоров не в силах. Однако еще раз подчеркнул, что "вести диалог" с президентом России важно.

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