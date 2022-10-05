Об этом 24 каналу рассказала религиовед Людмила Филиппович. По ее словам, значительно действеннее призывов к миру было бы, если бы он объявил о сборе денег на скорые помощи для Украины.

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Какие подлинные взгляды Папы Римского

Филиппович отметила, что в целом во взглядах Папы Римского заметна эволюция. Но они все равно классические христианские и ориентированы на то, что человечество должно жить в мире. То есть основная миссия христианской церкви – это миротворчество.

Папа Римский – великий идеалист и романтик. Я так, например, воспринимаю его. А мы после стольких месяцев и лет войны превратились в глухих прагматиков. Мы не верим в слова, мы верим только ВСУ. И мы знаем, что наша победа зависит от конкретных действий,

– сказала религиовед.

Она отметила, что мы хотим услышать от Папы Римского то, что должен сказать какой-то прогрессивный политик, который поддерживает Украину. Поэтому к нему следует относиться как к религиозному лидеру. А религиозное мировоззрение, особенно христианское, все же отличается от светского.

Я думаю, что Папа делает многое из того, что может делать. Потому что его влияние на светских деятелей очень велико. Все прислушиваются к его словам. Именно поэтому мы так реагируем на то, что он говорит и как он говорит,

– заявила Филиппович.

Однако, по ее мнению, Папа Римский просто плохо понимает природу рашизма и империализма. Россия же лежит в русле именно этих идеологий.

И он совсем не понял природу "русского мира". "Русский мир" – это то, что танком проходит по всем абсолютно территориям и главное – по мозгам нашим,

– сказала религиовед.

По ее словам, под влиянием "русского мира" в головах наших людей есть абсолютный мусор. Они хотят объединиться с Россией. А относительно мнения Папы многое зависит от окружающих его людей.

Какова позиция Папы Римского относительно войны и как он может помочь Украине: смотрите видео

Как Папа может помочь Украине

Филиппович считает, что Папа Римский понимает, что не все в Украине одобрительно относятся к его политике и стратегии. Поэтому, вероятно, он не спешит с визитом в нашу страну, чтобы не подвергаться каким-либо скандалам или неприятностям.

И, кроме того, нам сейчас до Папы Римского!? Это нужно гарантировать его безопасность. Надо сопровождать, организовать все мероприятия. Нам сейчас нужно сконцентрироваться не на визитах тех, кого нужно опекать,

– подчеркнула она.

Религиовед отметила, что мы сейчас сосредоточены исключительно на освобождении наших территорий. Потому пусть Папа приедет уже в мирное время. Его визит, возможно, был актуален в начале полномасштабного российского вторжения, когда можно было что-то изменить. Но все его призывы за полгода ни к чему не привели.

Филипович добавила, что значительно действеннее призывов к миру сейчас было бы, если бы он объявил о сборе денег, например, на 300 скорых для наших воинов. И украинцы тогда ему будут благодарнее, чем за призывы о миростроении и заключении мирного соглашения с Россией.

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