Про це 24 каналу розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович. За її словами, значно дієвішим за заклики до миру було би, якби він оголосив про збір грошей на швидкі допомоги для України.

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Які справжні погляди Папи Римського

Филипович зазначила, що загалом у поглядах Папи Римського помітна еволюція. Але вони все одно є класичними християнськими й орієнтовані на те, що людство має жити в мирі. Тобто основна місія християнської церкви – це миротворення.

Папа Римський – великий ідеаліст і романтик. Я так, наприклад, його сприймаю. А ми після стількох місяців і років війни перетворилися на глухих прагматиків. Ми не віримо в слова, ми віримо лише ЗСУ. І ми знаємо, що наша перемога залежить від конкретних дій,

– сказала релігієзнавиця.

Вона зауважила, що ми хочемо почути від Папи Римського те, що мав би сказати якийсь прогресивний політик, який підтримує Україну. Тому до нього варто ставитися, як до релігійного лідера. А релігійний світогляд, особливо християнський, усе ж відрізняється від світського.

Я думаю, що Папа робить багато чого з того, що може робити. Тому що його вплив на світських діячів дуже великий. Всі дослухаються його слів. Саме тому ми так реагуємо на те, що він говорить і як він говорить,

– заявила Филипович.

Однак, на її думку, Папа Римський просто погано розуміє природу рашизму та імперіалізму. А Росія лежить у річищі саме цих ідеологій.

І він зовсім не зрозумів природу "руского міра". "Рускій мір" – це те, що танком проходить по всіх абсолютно територіях і головне – по мізках наших,

– сказала релігієзнавиця.

За її словами, під впливом "руского міра" у головах наших людей є абсолютне сміття. Вони хочуть єднатися з Росією. А щодо думки Папи багато чого залежить від людей, які його оточують.

Якою є насправді позиція Папи Римського щодо війни та як він може допомогти Україні: дивіться відео

Як Папа може допомогти Україні

Филипович вважає, що Папа Римський розуміє, що не всі в Україні схвально ставляться до його політики та стратегії. Тому, ймовірно, він не поспішає з візитом до нашої країни, аби не наражатися на якісь скандали або неприємності.

І, крім того, нам зараз до Папи Римського!? Це ж треба гарантувати його безпеку. Треба супроводжувати, організувати всі заходи. Нам зараз треба концентруватися не на візитах тих, кого треба опікати,

– наголосила вона.

Релігієзнавиця зауважила, що ми зараз зосереджені виключно на визволенні наших територій. Тому нехай Папа приїде вже у мирний час. Його візит, можливо, був актуальним на початку повномасштабного російського вторгнення, коли можна було щось змінити. Але всі його заклики за пів року ні до чого не призвели.

Филипович додала, що значно дієвішим за заклики до миру зараз було би, якби він оголосив про збір грошей, наприклад, на 300 швидких допомог для наших воїнів. І українці тоді йому будуть більш вдячні, ніж за заклики про миробудування й укладення мирної угоди з Росією.

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