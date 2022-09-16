Про це понтифік заявив під час розмови з журналістами на борту свого літака. Він повертався з 3-денної поїздки до Казахстану, де брав участь у конгресі релігійних лідерів.

Франциск також закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу, навіть якщо він може бути важким та обтяжливим для української сторони.

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Папа Римський "схвалив" надання зброї для України

Папа Римський заявив, що скерування зброї для України було політичним рішенням, яке є морально прийнятним. Він додав, що принципи Римо-католицької церкви – "справедливої ​​війни" – дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресорки.

Самооборона – це не лише закон, але й вияв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто чогось не захищає, той її не любить. А той, хто захищає, любить,

– додав понтифік.

За його словами, постачання зброї може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну або продати зброю, яка країні більше не потрібна.

"Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", – пояснив Папа.

Думка Папи про переговори України та росії

Журналісти також запитали його про доцільність переговорів України та росії, яка на неї напала, а також про те, чи існує "червона лінія" для країни-агресорки, після перетину якої з нею не розпочинатимуть діалогу.

Завжди важко зрозуміти діалог країн, які почали війну... Це важко, але цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть з агресором... Іноді доводиться вести такі переговори. Це "погано пахне", але це потрібно робити,

– відповів Папа.

Він використав італійське слово "puzza", що означає "сморід". Його вживають в розмовній мові, щоб описати те, чого не хотілося б робити.

"Діалог – це завжди крок вперед, з простягнутою рукою, завжди. Бо інакше ми закриваємо єдині розумні двері до миру", – зауважив понтифік.

Він підсумував, що інколи агресори не сприймають переговорів, проте це не означає, що їх не слід проводити. Адже це завжди йде на користь тому, хто пропонує.

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