Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, главі католицької церкви треба показати Бучу, Ірпінь, Бородянку, Сумщину й Харківщину.
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Папі Римському потрібно показати правду
Давидюк зазначив, що є таємний план, згідно із яким Папа Римський приїде спочатку до України, потім у росію, після чого на окупований Донбас. Або ж спершу прибуде на неокуповану частину України, а потім на Донбас. Це є умовою кремля.
Мені здається, що Папа насправді свята людина, без перебільшень. Але його обсіли путіністи, люди, які навіюють йому цю неформальну дипломатію. А це така фішка кремля,
– сказав політолог.
Він вважає, що Папу Римського Франциска варто привезти в Бучу, Ірпінь, Бородянку. Потім показати Сумщину, Харківщину, а також те, що росіяни зробили на Донбасі. Після побаченого у нього більше ніколи не буде морального права робити прокремлівські, пропутінські заяви.
Треба фактажем бити. Фактаж на нашому боці. Хай їде. Я за те, щоб їхав, але показати все. Не в Київ, не на Банкову, не на Майдан, а везти в Маріуполь, в Бородянку, на Сумщину, Харківщину. Нехай приїде і подивіться,
– заявив Давидюк.
Він наголосив, що нам потрібно показати Папі Римському правду. Адже й такі великі люди можуть помилятися, особливо, коли їх обсідають путіністи.
Давидюк про ймовірний візит Папи Римського до України: дивіться відео
"Нехай Папа Римський приїжджає й проживе тут місяць"
Давидюк зазначив, що неважливо, куди поїде глава католицької церкви Франциск. Хай відвідає Донбас і скаже, що це територія України.
Те, що він робить путінські заяви, говорить одне – що він чує. Питання тоді – хто йому говорить? Чи спілкуємося ми достатньо з Папою, щоб він нас чув більше, нашу правду, ніж путіністів,
– наголосив він.
За словами політолога, Папу Римського варто запросити, надати йому резиденцію. Так він зможе дізнатися, що таке виття сирени по декілька разів на день, а також поспілкуватися, наприклад, із жінками, яких ґвалтували окупанти.
Нехай приїжджає сюди й проживе місяць. Він аргентинець і ним легко маніпулювати антиамериканськими меседжами. Але Аргентина дуже близька до України. Точно така ж аграрна держава, яка зазнала імперіалістичних утисків,
– зауважив Давидюк.
Він переконаний, що після візиту до України Папа Римський може змінити думку. Він хоч і релігійний лідер, але насамперед Папа Римський Франциск є людиною.
Більше про заяви Папи Римського щодо України
- У серпні Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Головною темою зустрічі був можливий візит понтифіка до Києва.
- Згодом Папа Римський укотре відзначився скандальною заявою, чим лише допоміг російським пропагандистам. Цього разу понтифік назвав дар'ю дугіну, яку нібито вбили під москвою, "невинною жертвою війни".
- На таке обурливе висловлювання влучно відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш. Він наголосив, що людину, яка закликала вбивати українців, не можна вважати "невинною" жертвою у контексті війни в Україні.
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