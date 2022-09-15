Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, главі католицької церкви треба показати Бучу, Ірпінь, Бородянку, Сумщину й Харківщину.

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Папі Римському потрібно показати правду

Давидюк зазначив, що є таємний план, згідно із яким Папа Римський приїде спочатку до України, потім у росію, після чого на окупований Донбас. Або ж спершу прибуде на неокуповану частину України, а потім на Донбас. Це є умовою кремля.

Мені здається, що Папа насправді свята людина, без перебільшень. Але його обсіли путіністи, люди, які навіюють йому цю неформальну дипломатію. А це така фішка кремля,

– сказав політолог.

Він вважає, що Папу Римського Франциска варто привезти в Бучу, Ірпінь, Бородянку. Потім показати Сумщину, Харківщину, а також те, що росіяни зробили на Донбасі. Після побаченого у нього більше ніколи не буде морального права робити прокремлівські, пропутінські заяви.

Треба фактажем бити. Фактаж на нашому боці. Хай їде. Я за те, щоб їхав, але показати все. Не в Київ, не на Банкову, не на Майдан, а везти в Маріуполь, в Бородянку, на Сумщину, Харківщину. Нехай приїде і подивіться,

– заявив Давидюк.

Він наголосив, що нам потрібно показати Папі Римському правду. Адже й такі великі люди можуть помилятися, особливо, коли їх обсідають путіністи.

Давидюк про ймовірний візит Папи Римського до України: дивіться відео

"Нехай Папа Римський приїжджає й проживе тут місяць"

Давидюк зазначив, що неважливо, куди поїде глава католицької церкви Франциск. Хай відвідає Донбас і скаже, що це територія України.

Те, що він робить путінські заяви, говорить одне – що він чує. Питання тоді – хто йому говорить? Чи спілкуємося ми достатньо з Папою, щоб він нас чув більше, нашу правду, ніж путіністів,

– наголосив він.

За словами політолога, Папу Римського варто запросити, надати йому резиденцію. Так він зможе дізнатися, що таке виття сирени по декілька разів на день, а також поспілкуватися, наприклад, із жінками, яких ґвалтували окупанти.

Нехай приїжджає сюди й проживе місяць. Він аргентинець і ним легко маніпулювати антиамериканськими меседжами. Але Аргентина дуже близька до України. Точно така ж аграрна держава, яка зазнала імперіалістичних утисків,

– зауважив Давидюк.

Він переконаний, що після візиту до України Папа Римський може змінити думку. Він хоч і релігійний лідер, але насамперед Папа Римський Франциск є людиною.

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У серпні Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Головною темою зустрічі був можливий візит понтифіка до Києва.

Згодом Папа Римський укотре відзначився скандальною заявою, чим лише допоміг російським пропагандистам. Цього разу понтифік назвав дар'ю дугіну, яку нібито вбили під москвою, "невинною жертвою війни".

На таке обурливе висловлювання влучно відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш. Він наголосив, що людину, яка закликала вбивати українців, не можна вважати "невинною" жертвою у контексті війни в Україні.

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