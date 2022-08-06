Зустріч відбулася у резиденції Папи Римського. Андрій Юраш передав понтифіку побажання українців – зустріти його у Києві.

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Папа міг би відвідати Україну перед поїздкою до Казахстану

Посол України у Ватикані зазначив, що Папа Римський міг би відвідати Київ перед своєю поїздкою до Казахстану у вересні цього року.

Україна хоче зустрітися та привітати Його Святість якомога швидше, навіть перед його поїздкою до Казахстану,

– наголосив Юраш.



Зустріч Папи Франциска та посла України Андрія Юраша / Фото з твітеру Андрія Юраша

Довідка. У вересні у столиці Казахстану Нур-Султані відбудеться VII з'їзд лідерів світових і традиційних релігій. Захід пройде з 13 по 15 вересня. Там Папа Франциск може зустрітися з очільником російської церкви патріархом кірілом.

Можливий візит Папи Франциска до України

Тема можливого візиту Папи Римського Франциска обговорюється ледь не від початку повномасштабного вторгнення. Сам понтифік висловлював бажання відвідати нашу країну.

4 липня Папа припустив, що міг би відвідати Київ, але спершу хотів би поїхати до росії. Однак там у візиті понтифіку відмовляють.

Водночас Україна поновила своє запрошення Папі. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що такий візит є важливим для нашої держави – приїзд Франциска підтримав би українців, які щодня страждають від збройної агресії росії.

Варто зазначити, що жоден Папа Римський не відвідував росію. Водночас в Україні глава католицької церкви був 1 раз – у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ відвідав Київ та Львів.

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