Зустріч відбулася у резиденції Папи Римського. Андрій Юраш передав понтифіку побажання українців – зустріти його у Києві.
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Папа міг би відвідати Україну перед поїздкою до Казахстану
Посол України у Ватикані зазначив, що Папа Римський міг би відвідати Київ перед своєю поїздкою до Казахстану у вересні цього року.
Україна хоче зустрітися та привітати Його Святість якомога швидше, навіть перед його поїздкою до Казахстану,
– наголосив Юраш.
Зустріч Папи Франциска та посла України Андрія Юраша / Фото з твітеру Андрія Юраша
Можливий візит Папи Франциска до України
Тема можливого візиту Папи Римського Франциска обговорюється ледь не від початку повномасштабного вторгнення. Сам понтифік висловлював бажання відвідати нашу країну.
4 липня Папа припустив, що міг би відвідати Київ, але спершу хотів би поїхати до росії. Однак там у візиті понтифіку відмовляють.
Водночас Україна поновила своє запрошення Папі. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що такий візит є важливим для нашої держави – приїзд Франциска підтримав би українців, які щодня страждають від збройної агресії росії.
Варто зазначити, що жоден Папа Римський не відвідував росію. Водночас в Україні глава католицької церкви був 1 раз – у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ відвідав Київ та Львів.
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