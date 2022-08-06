Встреча прошла в резиденции Папы Римского. Андрей Юраш передал понтифику пожелания украинцев – встретить его в Киеве.

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Папа мог бы посетить Украину перед поездкой в Казахстан

Посол Украины в Ватикане отметил, что Папа Римский мог бы посетить Киев перед поездкой в Казахстан в сентябре этого года.

Украина хочет встретиться и поздравить Его Святейшество как можно скорее, даже перед его поездкой в Казахстан,

– подчеркнул Юраш.



Встреча Папы Франциска и посла Украины Андрея Юраша / Фото из твиттера Андрея Юраша

Справка. В сентябре в столице Казахстана Нур-Султане пройдет VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятие пройдет с 13 по 15 сентября. Там Папа Франциск может встретиться с главой русской церкви патриархом кириллом.

Возможен визит Папы Франциска в Украину.

Тема возможного визита Папы Римского Франциска обсуждается чуть ли не с начала полномасштабного вторжения. Сам понтифик выражал желание посетить нашу страну.

4 июля Папа предположил, что мог бы посетить Киев, но сначала хотел бы поехать в россию. Однако, там в визите понтифику отказывают.

В то же время Украина возобновила свое приглашение Папе. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что такой визит важен для нашего государства – приезд Франциска поддержал бы украинцев, ежедневно страдающих от вооруженной агрессии россии.

Следует отметить, что ни один Папа Римский не посещал россию. В то же время в Украине глава католической церкви был 1 раз – в 2001 году Папа Иоанн-Павел II посетил Киев и Львов.

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