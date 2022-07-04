Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина неоднократно высказывала свое приглашение Папе Римскому по поводу визита.
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Этот визит поддержит украинцев во время войны, – МИД
Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, страдающих из-за агрессии России,
– отметили в дипломатическом ведомстве.
В МИД Украины отметили, что Москва, в свою очередь, всячески игнорирует готовность Папы Римского посетить Россию. В министерстве говорят, что это свидетельство того, что режим государства-агрессора стремится к войне, а не к миру.
Приглашение понтифику возобновили
В официальном Киеве подчеркнули, что сейчас пора углубить связи с теми, кто этого хочет искренне. Приглашение для понтифика возобновили и призвали продолжить молиться за Украину.
Добро непременно победит российское зло,
– добавили в МИД.
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Что известно о возможном визите понтифика в Киев и Москву:
- Папа Римский сообщил СМИ, что может посетить Украину после возвращения из Канады.
- Однако перед поездкой в Киев понтифик хотел бы наведаться в Москву для возможности помочь.
- Ранее ни один Папа Римский не приезжал в Россию.
- Контакты по организации визита уже налаживали кардинал Паролин и глава МИД России Сергей Лавров.
- Несколько месяцев назад, в правительстве России сообщили, что такой визит – не своевременный.
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