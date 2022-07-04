В интервью глава Католической церкви отметил, что считает визит в столицу государства-агрессора сможет помочь. Более того, между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином уже были контакты относительно поездки.

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Ранее в Москве говорили, что визит – не ко времени

Раньше ни один понтифик не посещал Москву. Еще несколько месяцев назад в Кремле сообщили, что ситуация – не подходит для поездки Папы Франциска. Об этом, намекнул понтифик, сейчас это могло измениться.

Я хотел бы поехать (в Украину – 24 канал), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы российский президент дал мне маленькое окошко для служения делу мира…

– сказал Франциск.

О визите понтифик обещает подумать тщательнее уже после путешествия в Канаду. Он говорит, желание есть наведаться таки в обе столицы. Вероятно, удастся организовать поездку в Киев, однако Франциск настаивает, что первой должна была бы быть Москва. Мол, так есть шансы помочь в решении противостояния.

Недавно Франциск раскритиковал атаки против гражданского населения

Отметим, после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, Франциск резко раскритиковал нападения на гражданское население. Он отметил, что Россия ведет "бессмысленную и неоправданную войну". Понтифик попросил другим странам помочь украинскому народу.

Позиция папы Римского относительно войны в Украине: последние новости

Недавно понтифик призвал верующих спрашивать себя каждый день, что они делают для спасения Украины.

Довольно неоднозначным ранее прозвучало заявление Папы Римского о том, что война в Украине была якобы "спровоцирована".

Понтифик признал жестокость действий российских военных, однако львиную долю вины возложил почему-то на "наемников".

На это резко ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что эта война – это исключительно война Владимира Путина.

Что сейчас происходит на фронте – в видео: