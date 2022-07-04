В інтерв'ю глава Католицької церкви зазначив: важає, що візит до столиці держави-агресорки зможе допомогти. Ба більше, між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном вже були розмови щодо поїздки.

Раніше Монетний двір Ватикану випустив пам'ятну срібну медаль, присвячену Україні

Раніше у Москві казали, що візит – не на часі

Раніше жоден понтифік не відвідував Москву. Ще кілька місяців тому у Кремлі повідомили, що ситуація не підходить для поїздки Папи Франциска. Проте, як натякнув понтифік, зараз це могло змінитись.

Я хотів би поїхати (в Україну – 24 канал), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі миру…

– сказав Франциск.

Про візит понтифік обіцяє подумати ретельніше вже після подорожі до Канади. Він каже, бажання є навідатись таки в обидві столиці. Ймовірно, вдасться організувати поїздку до Києва, проте Франциск наполягає, що першою мала б бути Москва. Мовляв, так є шанси допомогти у зупиненні протистояння.

Нещодавно Франциск розкритикував атаки проти цивільного населення

Зазначимо, після ракетного удару по торговому центрі у Кременчуці Франциск різко розкритикував напади на цивільне населення. Він зазначив, що Росія веде "безглузду та невиправдану війну". Понтифік попросив інші країни допомогти українському народу.

Позиція Папи Римського щодо війни в Україні: останні новини

Нещодавно понтифік закликав вірян питати себе щодня, що вони роблять для порятунку України.

Досить неоднозначною раніше прозвучала заява Папи Римського про те, що війна в Україні була начебто "спровокована".

Понтифік визнав жорстокість дій російських військових, проте левову частку провини поклав чомусь на "найманців".

На це різко відповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що ця війна – це виключно війна Володимира Путіна.

Що зараз відбувається на фронті – у відео: