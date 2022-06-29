У промові "Ангел Господній" на свято святих Петра і Павла в Католицькій церкві, Папа Франциск засудив бомбардування торгового центру в Кременчуці. Папа Франциск закликав до діалогу та припинення війни в Україні.

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"Щодня я ношу в серці дорогу й вимучену Україну, яку продовжують бичувати варварськими нападами, як-от той, що вразив Кременчуцький торговий центр", – виголосив Папа Франциск.

Він також закликав народи прийти на допомогу українському народу, "який так сильно страждає".

"Я молюся, щоб цій божевільній війні незабаром настав кінець, і я знову закликаю вистояти, не втомлюючись, у молитві за мир: нехай Господь відкриє шляхи діалогу, які люди не бажають або не можуть знайти", – закликав Папа Франциск.

Ракетний удар по торговому центру в Кременчуці: головне

Російські окупанти завадили ракетний удар по Кременчуку в понеділок, 27 червня. Одна з ракет влучила в торговий центр, де на той час перебували люди. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих. Ще близько 60 людей отримали поранення.

Внаслідок ракетного удару, будівля торгового центру була майже вщент зруйнована. Рятувальники й досі розбирають завали, намагаючись найти тіла під уламками.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з моментом влучання російської ракети з ТРЦ в Кременчуці.

Російські пропагандисти почали навипередки вигадувати чергові фейки. Частина з них заперечувала сам ракетний удар, називаючи його постановкою. Інші – виправдували застосування озброєння проти мирного населення. Росіяни ж в соцмережах підтримували агресію проти мирного населення українців.

Як супутникові знімки спростовують брехню Росії щодо ракетного удару по Кременчуку дивіться на відео