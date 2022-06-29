В речи "Ангел Господень" на праздник святых Петра и Павла в Католической церкви, Папа Франциск осудил бомбардировку торгового центра в Кременчуге. Папа Франциск призвал к диалогу и прекращению войны в Украине.

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"Ежедневно я ношу в сердце дорогую и измученную Украину, которую продолжают бичевать варварскими нападениями, например, что поразил Кременчугский торговый центр", - сказал Папа Франциск.

Он также призвал народы прийти на помощь украинскому народу, "которым так сильно страдает".

"Я молюсь, чтобы этой безумной войне вскоре пришел конец, и я снова призываю выстоять, не уставая, в молитве за мир: пусть Господь откроет пути диалога, которые люди не желают или не могут найти", – призвал Папа Франциск.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге: главное

Российские кафиры помешали ракетный удар по Кременчугу в понедельник, 27 июня. Одна из ракет попала в торговый центр, где в то время находились люди. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших. Еще около 60 человек получили ранения.

В результате ракетного удара, здание торгового центра было почти полностью разрушено. Спасатели до сих пор разбирают завалы, пытаясь найти тела под обломками.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с момента попадания российской ракеты с ТРЦ в Кременчуге .

Российские пропагандисты начали наперегонки придумывать очередные фейки. Часть из них отрицала сам ракетный удар, называя его постановкой. Другие – оправдывали применение вооружения против мирного населения. Россияне же в соцсетях поддерживали агрессию против мирного населения украинцев.

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