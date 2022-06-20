Зустріч Папи Франциска з прочанами відбулася 19 червня. Віряни зібралися, щоб помолитися разом молитву "Ангел Господній".

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"Що сьогодні роблю саме я для українського народу?"

Молитовна зустріч відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Вона зібрала кількадесят тисяч прочан. Папа Франциск звернувся до людей з різними запланованими закликами.

Наприкінці молитовної зустрічі Святіший Отець перед тим, як попрощатися, закликав підтримувати українців щодня. Він назвав низку питань, які віряни мають ставити перед собою.

І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: "Що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якісь зусилля? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці,

– мовив Папа Франциск.

Останні заяви Папи Римського

За весь час повномасштабного вторгнення Папа Франциск жодного разу чітко не висловлювався про війну в Україні. Йому навіть не подобалося те, як гостинно приймають українських біженців.

На думку Франциска, війна в Україні "можливо, була якось спровокована, або не попереджена". Хто і як її провокував, Папа Римський не уточнив.

Понтифік нарешті визнав, що росіяни коять жорстокі злочини, але разом з тим спробував виправдати їх, мовляв, це воюють "найманці" з Чечні, Сирії тощо. Такі розмиті погляди Франциск висловив аж через чотири місяці війни проти України.

Також Франциск сказав, що він не "за Путіна", але збирається розрізняти "хороше та погане" без роздумів про інтереси та коріння проблем, і що все це дуже складно.

Папа Римський 16 червня анонсував особисту зустріч із з главою російської православної церкви патріархом Кирилом.

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