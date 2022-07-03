Медаль срібна й всі кошти від її продажу підуть на допомогу нашій державі. Це вперше в історії монетний двір Ватикану випустив медаль для благодійних цілей.

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Ватикан випустив медаль про мир в Україні

Монетний дім Ватикану випустив срібну медаль наприкінці травня та продає її благодійно. Кожна медаль коштує 50 євро і гроші скерують на ініціативи Папи Франциска для допомоги українцям, що постраждали від війни.

Дві сторони медалі – плід праці художниць Орієтти Россі та Даніели Лонґо. На реверсі (зворотному боці монети – 24 канал) зображені три жіночі постаті, що втікають із міста, знищеного бомбардуваннями, над якими латиницею та кирилицею написано "PAX – MИP",

– мовиться у повідомленні.

На аверсі, тобто лицевій стороні медалі, є:

голуб миру;

герб Папи Франциска;

а також частина молитви, яку Папа проказав наприкінці загальної аудієнції 16 березня 2022 року: "Господи Ісусе, що народився під бомбардуваннями Києва, що помер в обіймах мами в сховищі Харкова, відправлений двадцятирічним на фронт, помилуй нас".

На медалі – три покоління українських жінок

Глава Монетного двору Мауро Олів'єрі, який виступив ініціатором виготовлення медалі, пояснив:

три жіночі постаті на реверсі представляють три покоління: молода мама на першому плані, поряд з якою її похила віком матір з валізкою, і дочка, що тримає в руках плюшевого ведмедика;

ці жінки виходять з руїн, бабуся тримає валізу, в якій, мабуть, зібрала все те, що змогла забрати з набутого за 80 – 90 років життя. Дівчинка тримає в руці лише м'яку іграшку – те, що їй, напевно, найдорожче, теплий спогад. Мама дитини тримає її за руку та йде прямо;

"постать жінки випромінює велику гідність, вона виходить із ситуації знищення та прямує до нас, спонукаючи до відповідальності, яку ми, як окремі особи і як країни, маємо перед цими людьми, і насамперед перед людьми, які найбільше страждають від воєн".



На медалі, виготовленій в Монетному дворі Ватикану, зображено 3 покоління українських жінок / Фото Vatican News

Відомо, що попередньо випустили 3 тисячі примірників, проте тираж збільшать до 5 тисяч. За словами Мауро Олів'єрі – якщо буде попит, медалі виготовлятимуть надалі. Десятки замовлень йдуть саме з України. Та глава Монетного двору пояснив, що наразі пошта Ватикану не може відправляти в нашу державу.



У Ватикані випустили монету, щоб допомогти Україні / Фото Vatican News

Коротко про останні новини з Ватикану, що стосуються України

4 червня Ватикан випустили спеціальну срібну монету для допомоги Україні. Тоді пояснювали, що зароблені гроші Ватиканський офіс філателії та нумізматики (CFN) передасть Папі Римському Франциску на благодійні цілі на користь українського народу.

Монетний двір пояснив, що приєднується до закликів припинити застосування зброї і повернутись до діалогу.

5 червня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів почати справжні переговори щодо російсько-української війни та не вести людство до знищення. Однак прізвище президента Путіна, який віддав наказ почати війну, Папа не згадав.

20 червня під час недільної служби Папа закликав людей відповісти на питання, що вони зробили сьогодні для українського народу.

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