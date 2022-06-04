Вартість однієї такої монети – 50 євро. Всі вилучені з продажу кошти Ватиканський офіс філателії та нумізматики (CFN) передасть Папі Римському Франциску на благодійні цілі на користь українського народу.

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Ватикан випустив спеціальну монету задля підтримки України

На сайті CFN зазначається, що нова срібна монета вагою 23 грами присвячена темі миру в Україні. На одному боці зображено українську сім'ю, яка крокує з валізою зі зруйнованого будинку, а на зворотньому – голуб з гілкою оливкового дерева.

Над дизайном монети працювали ватиканські художниці Орієтта Россі та Даніела Лонго. На лицевому боці латиницею та кирилицею написані слова "Мир – Pax". На звороті, окрім голуба, видніється герб Франциска, а також викарбувана частина молитви, яку Папа Римський прочитав під час аудієнції 16 березня 2022 року.

Монета на підтримку України у Ватикані / Фото CFN

В описі до монети на сайті CFN йдеться, що Монетний двір Ватикану разом з випуском цієї монети приєднується до закликів припинити застосування зброї і повернутись до діалогу.

До слова, на сайті Ватиканського офісу філателії та нумізматики придбати монету онлайн не можна. Найімовірніше, весь тираж вже встигли розкупити, або ж монету можна придбати безпосередньо лише у Ватикані.

Останні новини з Ватикану: коротко

Папа Римський Франциск на початку травня заявив, що просив про зустріч з Путіним у Москві, втім не отримав жодної відповіді. Водночас власний візит до Києва понтифік назвав таким, що є "не на часі".

Згодом Франциск у Ватикані зустрівся з дружинами двох захисників Маріуполя – Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Українки показали Папі Римському фото наших воїнів, які тоді перебували на "Азовсталі", й закликали понтифіка допомогти.

Секретар Ватикану з міжнародних відносин Річард Ґаллаґер заявив, що резиденція Папи Римського готова посприяти проведення перемовин між Україною та Росією, проте для цього потрібне запрошення від обох сторін.

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