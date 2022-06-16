Про це генсек Північноатлантичного альянсу заявив під час зустрічі міністрів оборони у Брюсселі – "Рамштайн-3". Він зазначив, що НАТО надає Україні військову допомогу, аби та реалізувала своє право на самооборону.

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Столтенберг засудив війну, яку веде Росія проти України

Єнс Столтенберг засудив війну на виснаження, яку Росія веде проти України. НАТО пропонуватиме Києву безпрецедентну підтримку, аби українці змогли захиститись від агресії.

Ба більше, за словами Столтенберга, війна, яку почала Росія, "змінює правила гри", отож Альянс має намір розгорнути більше морських та повітряних сил, а також сил кіберзахисту.

У війні Росії проти України винен Путін, – генсек НАТО

НАТО – це оборонний союз, а війна в Україні – це війна президента Путіна. Те, що НАТО робило протягом багатьох років, – це підтримка незалежної суверенної нації. Це нікому не загрожує. Це не провокація,

– пояснив Столтенберг.

Він зауважив, що відповідальність за агресію Росії несе президент Володимир Путін.

Нещодавно понтифік назвав війну можливо "спровокованою"

Зазначимо, що нещодавно Папа Римський засудив агресію Росії проти України. При цьому Франциск зауважив, що, можлива, ця війна була "спровокованою" або "не попередженою".

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Понтифік чомусь сказав, що росіяни вперед посилають "війська найманців", які чинять страшні злочини. Франциск вважає, що поки всі спостерігають за жахіттями війни, відвертається увага від багатьох важливих речей, наприклад, продажу зброї.

Заяви Єнса Столтенберга щодо війни Росії в Україні

Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО готує перехід України від зброї радянських зразків на озброєння Альянсу. Україна вже отримала зброю від партнерів на мільярди доларів.

Новий пакет військової допомоги Альянс розглядатиме на Мадридському саміті НАТО – наприкінці червня.

Раніше Столтенберг заговорив про ціну миру, яку Україна готова заплатити. Захід має зробити все, аби Україна не йшла на територіальні поступки.

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