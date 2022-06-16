Зеленський висловив сумнів, що Путін готовий щось чути

Відповідну думку Володимир Зеленський висловив 16 червня під час брифінгу з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії, повідомляє 24 канал.

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Зеленський відповів на запитання, яке журналісти адресували лідеру Франції Еммануелю Макрону. Зокрема, йдеться про те, чи будуть лідери Заходу підтримувати зв'язок з Путіним, за що опинилися під критикою.

"Я просто не впевнений, що питання, чи буде президент Макрон розмовляти далі з Путіним залежить від мене", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сумнів, що російський президент сьогодні готовий щось чути. На його переконання, Путін у тій стадії, коли приймає рішення, а потім з кимось говорить і думає.

Зеленський заявив, що у такому порядку, як Путін зараз приймає рішення, припинити війну – неможливо. Також він не вірить, що лідера Росії можливо зупинити поодинці.

Я не впевнений, що сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки об'єднавшись. Це буде міцна сила, яка зупинить Росію,

– сказав Зеленський.

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