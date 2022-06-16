Зеленський висловив сумнів, що Путін готовий щось чути
Відповідну думку Володимир Зеленський висловив 16 червня під час брифінгу з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії, повідомляє 24 канал.
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Зеленський відповів на запитання, яке журналісти адресували лідеру Франції Еммануелю Макрону. Зокрема, йдеться про те, чи будуть лідери Заходу підтримувати зв'язок з Путіним, за що опинилися під критикою.
"Я просто не впевнений, що питання, чи буде президент Макрон розмовляти далі з Путіним залежить від мене", – сказав глава держави.
Зеленський висловив сумнів, що російський президент сьогодні готовий щось чути. На його переконання, Путін у тій стадії, коли приймає рішення, а потім з кимось говорить і думає.
Зеленський заявив, що у такому порядку, як Путін зараз приймає рішення, припинити війну – неможливо. Також він не вірить, що лідера Росії можливо зупинити поодинці.
Я не впевнений, що сьогодні є ті чи інші лідери у світі, які можуть поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, тільки об'єднавшись. Це буде міцна сила, яка зупинить Росію,
– сказав Зеленський.
Макрон і Шольц опинилися під критикою через дзвінки Путіну
- Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримують зв'язок з Путіним під час повномасштабної агресії Росії проти України. Та рішення телефонувати Путіну підтримують не всі дипломати.
- Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що німецькому диктатору ніхто не телефонував та не думав, як тому зберегти обличчя. Як відомо, саме Макрон закликав не принижувати Росію та зберегти обличчя Путіну.
- Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".
- У Києві Макрону довелося прокоментувати свої резонансні висловлювання. Він запевнив, що Франція разом з українцями. Хоча раніше, за словами президента Володимира Зеленського, Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки.
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