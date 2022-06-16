Зеленский выразил сомнение, что Путин готов что-то слышать
Соответствующее мнение Владимир Зеленский высказал 16 июня на брифинге с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии, сообщает 24 канал.
Кстати, Украина будет решать, на каких условиях будет мир, – Макрон процитировал слова украинского гимна
Зеленский ответил на вопрос, который журналисты адресовали лидеру Франции Эммануэлю Макрону. В частности, речь идет о том, будут ли лидеры Запада поддерживать связь с Путиным, за что оказались под критикой.
"Я просто не уверен, что вопрос, будет ли президент Макрон говорить дальше с Путиным зависит от меня", – сказал глава государства.
Зеленский выразил сомнение, что российский президент сегодня готов что-то слышно. По его убеждению, Путин на той стадии, когда принимает решение, а потом с кем-то говорит и думает.
Зеленский заявил, что в таком порядке, как Путин сейчас принимает решения, прекратить войну невозможно. Также он не верит, что лидера России можно остановить в одиночку.
Я не уверен, что сегодня есть те или иные лидеры в мире, которые могут в одиночку заставить Россию прекратить войну. Только коллективно, только объединившись. Это будет крепкая сила, которая остановит Россию,
– сказал Зеленский.
Макрон и Шольц оказались под критикой из-за звонков Путину
- Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поддерживают связь с Путиным во время полномасштабной агрессии России против Украины. Но решение звонить по телефону Путину поддерживают не все дипломаты.
- Президент Польши Анджей Дуда сравнил Путина с Адольфом Гитлером и сказал, что немецкому диктатору никто не звонил по телефону и не думал, как поэтому сохранить лицо. Как известно, именно Макрон призвал не унижать Россию и сохранить лицо Путина.
- Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу".
- В Киеве Макрону пришлось прокомментировать свои резонансные высказывания. Он заверил, что Франция вместе с украинцами. Хотя раньше, по словам президента Владимира Зеленского, Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Зеленский встретился с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом: смотрите видео