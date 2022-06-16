Зеленский выразил сомнение, что Путин готов что-то слышать

Соответствующее мнение Владимир Зеленский высказал 16 июня на брифинге с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии, сообщает 24 канал.

Кстати, Украина будет решать, на каких условиях будет мир, – Макрон процитировал слова украинского гимна

Зеленский ответил на вопрос, который журналисты адресовали лидеру Франции Эммануэлю Макрону. В частности, речь идет о том, будут ли лидеры Запада поддерживать связь с Путиным, за что оказались под критикой.

"Я просто не уверен, что вопрос, будет ли президент Макрон говорить дальше с Путиным зависит от меня", – сказал глава государства.

Зеленский выразил сомнение, что российский президент сегодня готов что-то слышно. По его убеждению, Путин на той стадии, когда принимает решение, а потом с кем-то говорит и думает.

Зеленский заявил, что в таком порядке, как Путин сейчас принимает решения, прекратить войну невозможно. Также он не верит, что лидера России можно остановить в одиночку.

Я не уверен, что сегодня есть те или иные лидеры в мире, которые могут в одиночку заставить Россию прекратить войну. Только коллективно, только объединившись. Это будет крепкая сила, которая остановит Россию,

– сказал Зеленский.

Макрон и Шольц оказались под критикой из-за звонков Путину

Зеленский встретился с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом: смотрите видео