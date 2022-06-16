Україна вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів, – Макрон
Відповідну заяву Макрон зробив під час брифінгу з Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії та Румунії, повідомляє 24 канал.
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Французький президент запевнив, що Україна отримає все необхідне, щоб "могла сама вибирати свою долю та робити вибір".
І саме Україна вирішуватиме, коли припинятиме війну та сідатиме за стіл переговорів,
– сказав Макрон.
Президент Франції додав, що саме з таких позицій він щоразу виходив під час переговорів із Зеленським.
"Україна буде вирішувати, на яких умовах відбудовуватиме мир", – заявив Макрон.
Французький лідер зазначив, що президент України з моменту свого обрання зробив усе можливе заради миру. Після цього Макрон процитував гімн України.
У цих трагічних умовах я хочу процитувати український гімн: "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля". Саме ці слова особливо звучать у сьогоднішньому трагічному контексті. Україна буде вільною. Ще не вмерла ні слава, ні воля,
– резюмував він.
Макрон вперше відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії
- Еммануель Макрон 16 червня вперше відвідав Україну після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Французький президент приїхав до Києва разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
- Європейські лідери відвідали місто Ірпінь у Київській області, яке сильно постраждало від обстрілів російських окупантів. Також під час їх візиту у Київ було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії.
- В Україні Макрону довелося відповісти на незручне запитання. Раніше французький президент закликав Україну поступитися Росії територією заради миру та не принижувати Путіна. У Києві Макрон наголосив, що Франція "разом з українцями".
- Чи не найважливіше, що європейські лідери привезли до України, це новини про євроінтеграцію нашої країни. Макрон повідомив, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС.
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