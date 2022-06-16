Візит має зробити об’єднану Європу ще сильнішою. Заяву Зеленського оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

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Зеленський наголосив, що Україна цінує візит політиків. Він почався з Ірпеня, де лідери на власні очі побачили, що робили російські окупанти. ​

Росія не обирає, кому погрожувати

Зеленський зауважив, що коли лідери прибули на вокзал у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги – у більшості областей нашої країни. За словами президента, це доводить, що Росія не обирає, кому і коли погрожувати.

Російська агресія проти України – це агресія проти всієї обʼєднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути і наша відповідь,

– переконаний глава держави.