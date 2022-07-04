Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що Україна неодноразово висловлювала своє запрошення Папі Римському щодо візиту.

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Цей візит підтримає українців під час війни, – МЗС

Ми вважаємо, що цей візит посилить роль понтифіка у відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії,

– зазначили у дипломатичному відомстві.

В МЗС України зауважили, що Москва своєю чергою всіляко ігнорує готовність Папи Римського відвідати Росію. У міністерстві кажуть, що це – свідчення того, що режим держави-агресорки прагне війни, а не миру.

Запрошення понтифіку поновили

В офіційному Києві наголосили, що зараз час поглибити зв'язки з тими, хто цього прагне щиро. Запрошення для понтифіка поновили і закликали продовжити молитись за Україну.

Добро неодмінно переможе російське зло,

– додали в МЗС.

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Що відомо про можливий візит понтифіка до Києва та Москви:

Папа Римський повідомив ЗМІ, що може відвідати Україну після свого повернення з Канади.

Проте перед поїздкою в Київ понтифік хотів би навідатись до Москви задля можливості допомогти.

Раніше жоден Папа Римський не приїжджав до Росії.

Контакти щодо організації візиту вже налагоджували кардинал Паролін та глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Кілька місяців тому в уряді Росії заявили, що такий візит – не на часі.

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