Встреча может состояться в Казахстане. Последний раз они виделись в 2016 году на Кубе. Об этом 24 каналу рассказал Андрей Юраш – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане.

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"Они готовы были в этом году встречаться в Ливане – на нейтральной территории. Сейчас идет большое обсуждение, почему мы пытаемся предотвратить встречу Папы и патриарха Кирилла в Казахстане в сентябре 2022 года", – сказал посол.

Московский священнослужитель принял приглашение от страны принять участие в традиционной встрече религиозных лидеров.

Россияне боятся пригласить Папу

По его словам, для россиян в целом и русской церкви контакт с Папой – это лишь инструмент использовать Святой престол лишь в целях своей внешней репрезентации и внешней политики.

Вместе с тем они боятся пригласить Папу в Россию. Для этого еще с начала 1990-х годов придумывали множество причин.

Визит Папы непосредственно в Россию для них – это чрезвычайно критическая ситуация. В смысле позиции русской церкви,

– подчеркнул Юраш.

Он пояснил, их церковь как инструмент политики и влияния российского государства на все внешние моменты, связанные с представлением государства, может создать определенный дискомфорт. Поэтому они не допускают равнозначных отношений.

Напомним. 5 июня Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров начать настоящие переговоры по российско-украинской войне и не вести человечество к уничтожению. Однако фамилию президента Путина, отдавшего приказ начать войну, Папа не вспомнил.

Кирилл оправдывает убийц

Московский патриарх Кирилл не перестает оправдывать массовые убийства украинцев. Он заявил, что оккупанты защищают Россию.

По словам священника страны-террориста, захватчиками движет внутреннее моральное чувство. Его основой является православная вера.

Санкции для Кирилла

Великобритания наложила ограничения для патриарха Кирилла. В русской церкви называют это попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов. Подчеркнули, что Кирилл этого не сделает, а все попытки являются абсурдными и не имеют перспектив.